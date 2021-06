La pandémie n’a pas amélioré nos habitudes alimentaires

10/06/2021 à 13:20 CEST

Il a tout fermé et dans les supermarchés, en plus du papier toilette, la farine et la levure ont disparu des rayons des supermarchés. Beaucoup ont découvert qu’ils étaient capables de cuisiner, et beaucoup d’autres ont eu le temps de développer leurs compétences culinaires.

À première vue, il peut sembler que cela élimine la précipitation et les longues journées loin de chez soi, ce serait une excellente occasion de passer plus de temps à manger et à manger mieux et plus sainement, mais il semble que cela n’ait pas été le cas.

D’après une étude épidémiologique nutritionnelle réalisée par CIBER d’Epidémiologie et de Santé Publique (CIBERESP), l’Institut de santé Carlos III (ISCIII) et l’Université Complutense de Madrid, les habitudes d’achat de nourriture dans les ménages espagnols ont changé pendant et après le confinement, mais ce changement n’a pas entraîné d’amélioration appréciable de la qualité nutritionnelle de l’alimentation.

L’ouvrage, publié dans le Magazine des nutriments, révèle qu’il y a eu une augmentation des achats de tous les groupes d’aliments dans les ménages, notamment entre mars et juin 2020, bien que cette augmentation ait commencé avant l’état d’alerte (février) et s’est poursuivie, pour certains groupes d’aliments, après son achèvement.

Il est facile de comprendre que beaucoup de ceux qui mangeaient régulièrement à l’extérieur de la maison, y compris les enfants, sont restés à la maison.

Lorsque les chercheurs ont comparé les données de la même période de 2019, et ont détecté que les augmentations les plus importantes ont été enregistrées au mois d’avril (40%), coïncidant avec la phase de confinement la plus stricte.

Tout au long de la période d’étude, le pic d’achat le plus élevé correspondait aux boissons alcoolisées en avril (augmentant jusqu’à 75 %), aux légumineuses en mars (63 %) et aux collations également en avril (60 %).

« Sur la base de la quantité de nourriture achetée à la maison, nous estimons une valeur énergétique de l’alimentation de 2 801 kcal par personne et par jour en avril 2020, ce qui représente une augmentation de 771 kcal par personne et par jour, soit 38 % de plus par rapport à le même mois de 2019 », explique Emma Ruiz Moreno, chercheuse au CIBERESP, de l’Unité d’épidémiologie du cancer et de l’environnement du Centre national d’épidémiologie (ISCIII) et l’une des coordinatrices de ce travail.

“En mars et mai, l’augmentation était respectivement de 528 kcal et 520 kcal, soit plus de 26%, et en juin elle était de 343 kcal, soit plus de 18%”, précise le chercheur.

Compte tenu de ces données, la conclusion tirée Susana del Pozo de la Calle, professeur à l’Université Complutense de Madrid et un autre des coordinateurs de l’étude est que « tout cela implique des changements dans la qualité nutritionnelle de l’alimentation dans nos maisons, en observant que la contribution à l’énergie totale de l’alimentation par l’alcool et les acides gras saturés a légèrement augmenté en avril et ils sont restés élevé jusqu’en août ».

Moins de calcium, d’iode ou de vitamine D et plus d’alcool

Si l’on parle de la qualité de l’alimentation (calcul de la densité nutritionnelle -quantité de nutriment pour 1 000 kcal-), les résultats sont divers. Par rapport à 2019, au cours des huit premiers mois de 2020, une diminution de la densité des nutriments tels que le calcium, l’iode, le zinc, le sélénium, la riboflavine, les vitamines B12, D et A (notamment sous forme de rétinol) a été observée.

Au contraire, il y a eu une augmentation de la densité de fibres, sodium, acide folique, carotènes et vitamine E.

Et si on consommait trop de bières et de vin. En fait, selon l’étude, la teneur en alcool pour 1 000 kcal a augmenté de plus de 20% par rapport à 2019 d’avril à juillet, restant parmi les composants avec la plus forte augmentation continue du régime alimentaire dans les ménages espagnols.

Les nouvelles habitudes acquises à la maison, tant positives que négatives, et leurs conséquences possibles, pourraient non seulement être des événements spécifiques dus à la situation vécue, mais certaines d’entre elles pourraient être consolidées et maintenues dans le temps.

Les résultats de ces travaux soulignent l’importance de continuer à surveiller la qualité de l’alimentation, afin de détecter précocement d’éventuelles modifications alimentaires négatives et d’établir les mesures de prévention correspondantes.

De plus, concluent les auteurs, “il est important d’analyser les facteurs associés aux changements de régime alimentaire, en identifiant les groupes de population les plus susceptibles d’acquérir des habitudes malsaines et en favorisant les facteurs associés à des changements alimentaires positifs”.

L’étude a été possible grâce aux données sur les achats alimentaires des ménages que le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation publie régulièrement, obtenues sur la base de un échantillon représentatif de la population espagnole au niveau national.

Cela a permis de faire des comparaisons d’un mois à l’autre entre les achats avant et pendant la pandémie, réduisant ainsi l’impact que la variabilité saisonnière peut avoir sur les habitudes d’achat ou la perception de changement chez les répondants.