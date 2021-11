La pandémie ne nous a pas arrêtés, dit No Te Va Gustar | Vidéo

Avec une double nomination aux Latin Grammy pour le meilleur album rock et la meilleure chanson rock, le groupe uruguayen No Te Va Gustar montre clairement que le rock en espagnol est à nouveau en train de conquérir le territoire de l’industrie musicale. Avec un mélange de sons issus du rock, du ska, de la comparsa et de la murga, les Uruguayens ont indiqué que la pandémie était bénéfique pour la création musicale et pour renouer avec la famille. Ils soulignent que « nous n’avons jamais eu autant de temps pour nous consacrer à un album ».

