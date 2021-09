La pandémie ne ralentit pas : Le retour des frères Moloney en Australie

Moloney-Franco

Samedi dernier, le 14 août, les frères Andrew et Jason Moloney ils ont animé une soirée à Tulsa (Etats-Unis). Andrew (21-2, 14 KO) a été vaincu au super poids mouche contre Josué Franco en clôture de sa trilogie particulière, tandis que Jason (22-2, 18 KO) s’est imposé chez les poids coq contre Josué greer.

Les combats physiques n’ont pas été les tests les plus difficiles auxquels les Moloney ont été confrontés ces dernières semaines. Depuis qu’ils ont remis les pieds en Australie, ils ont été contraints de passer quatorze jours enfermés dans une chambre d’hôtel à Sydney. Et cela pourrait être pire, puisque, étant membres d’une même famille, ils sont autorisés à partager une chambre, ce qui n’arrive pas à leur manager, Tony Tolj, qui respecte la quarantaine obligatoire dans la chambre adjacente.

Les mesures prises par les autorités australiennes sont si strictes qu’elles ne leur fournissent même pas la clé de la pièce dans laquelle ils séjournent, au cas où la tentation serait de sortir se promener dans le couloir ; Ils leur laissent de la nourriture, ils ne sortent pas non plus pour la consommer. Leur seule fenêtre sur l’extérieur est un balcon qu’ils ont comme salut pour leur santé mentale particulière, car les deux précédentes quarantaines (en juin et novembre 2020) après des combats aux États-Unis n’en avaient pas ; Ainsi, ils peuvent aussi sortir et discuter avec Tolj, qui sera encore mieux d’avoir la possibilité d’un contact personnel que les Moloney, lorsqu’il se rencontrera seul.

Sur le point de finir et de rentrer chez eux après deux semaines interminables, ils commentent avec soulagement et peut-être avec ironie que « La dernière fois, c’était comme une prison, il n’y avait pas d’air frais dans la pièce, nous n’avions même pas la possibilité d’ouvrir une fenêtre et c’était très dur. Cette fois, le balcon nous a sauvé la vie ; ce n’est pas seulement pour les vues de Sidney, c’est pour respirer ».

L’évolution de la pandémie a été curieuse dans le pays océanique ; quand il semblait presque éradiqué à l’intérieur de ses frontières par quelques mesures initiales plutôt qu’à toute épreuve, et le gouvernement n’était pas pressé pour cette raison au stade de la vaccination de ses habitants ; Ce fut le cas jusqu’à ce qu’en juin dernier, un chauffeur de limousine qui emmenait des passagers de l’aéroport aux hôtels étende la variante delta dans la région de Sydney, après avoir été infecté par l’un de ses passagers. C’était une zone qui était devenue politiquement non marquée du reste du pays, qui a fini par élever les niveaux de covid dans toute l’Australie à des paramètres jamais vus au cours de la dernière année et demie.