La pandémie « n’est pas terminée » prévient Boris alors qu’il confirme la levée du verrouillage le 19 juillet | Politique | Nouvelles

Boris Johnson discute de l’étape 4 de la feuille de route pour sortir du verrouillage

Confirmant que de nombreux contrôles seront levés le jour de la liberté, le Premier ministre a déclaré qu’il “s’attendait toujours” au port du masque dans les endroits surpeuplés. Il a ajouté : « Il est absolument vital que nous procédions maintenant avec prudence. « Et je ne peux pas le dire avec suffisamment de force ou d’emphase – cette pandémie n’est pas terminée. » Avertissant que le virus reste une menace mortelle, M. Johnson a appelé le public à exercer sa “responsabilité personnelle” et à “penser aux autres”.

Les gens seront « attendus » de mettre des masques lors de l’utilisation des transports en commun et dans d’autres situations fermées très fréquentées, bien que les couvertures ne soient plus obligatoires.

Les propriétaires de boîtes de nuit et d’autres grands lieux seront encouragés à vérifier le statut de vaccination ou d’anticorps des clients dans le cadre du programme NHS Covid Pass.

Alors que le système de test, de traçage et d’isolement se poursuit, ainsi que la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance des pays de la liste rouge des coronavirus, et de nouvelles directives de sécurité pour les personnes cliniquement extrêmement vulnérables seront publiées aujourd’hui.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que « le bon moment pour procéder » avec la quatrième étape de sa feuille de route vers la normalité était arrivé, grâce à la protection offerte par les vaccinations de masse.

Il a appelé à un retour progressif sur le lieu de travail après plus d’un an d’incitation des salariés à travailler à domicile. Mais le Premier ministre a averti que la prudence était nécessaire en raison d’une augmentation attendue des infections virales une fois les restrictions levées.

M. Johnson a poursuivi: «Cette maladie coronavirus continue de comporter des risques pour vous et pour votre famille. Nous ne pouvons pas simplement revenir instantanément du lundi 19 juillet à la vie telle qu’elle était avant Covid.

«Nous nous en tiendrons à notre plan pour lever les restrictions légales et lever la distanciation sociale, mais nous attendons et recommandons que les gens portent un couvre-visage dans les espaces surpeuplés et clos où vous entrez en contact avec ceux que vous ne rencontrez pas normalement, comme sur transport public.

Sajid Javid a averti qu’il n’y aurait jamais de moment idéal pour mettre fin aux restrictions (Image: .)

« Nous supprimons l’instruction du gouvernement de travailler à domicile où vous le pouvez, mais nous

ne vous attendez pas à ce que tout le pays retourne à son bureau comme un seul à partir de lundi.

“Et nous définissons des orientations pour les entreprises pour un retour progressif au travail au cours de l’été.”

Il a déclaré que la dernière étape de sa sortie du verrouillage en Angleterre ne devrait pas être considérée comme un signal pour que les gens baissent la garde: «Ce que nous voulons faire, c’est amener les gens à réfléchir attentivement à la fin des restrictions.

“Ce n’est pas la fin du Covid, cela demande une vigilance constante. Cela signifie penser aux autres aussi bien qu’à vous-même. Cela signifie penser à porter un couvre-visage dans des espaces confinés où vous rencontrez des personnes que vous ne rencontrez pas normalement.

« Parce que les restrictions légales ont été levées, cela ne devrait pas être considéré comme une invitation par tout le monde simplement à avoir un grand jubilé et à être libéré de toute forme de prudence ou de retenue. »

Il a ajouté : « J’espère que la feuille de route est irréversible, mais pour l’avoir, elle doit également être une approche prudente.

Sir Patrick Vallance a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que le pays était dans une troisième vague de virus (Image: .)

« C’est pourquoi nous avons attendu ces semaines supplémentaires pour obtenir sept millions de coups supplémentaires dans les bras des gens.

«Nous procéderons le lundi 19, mais ce que les gens doivent se rappeler, c’est que cette pandémie n’est pas terminée.

« Si nous sommes prudents et que tout le monde se fait vacciner, alors oui, nous pouvons progresser régulièrement. »

Défendant sa décision de supprimer les masques obligatoires, le Premier ministre a déclaré : « Nous essayons d’aller vers la responsabilité personnelle, les gens pensant aux autres comme à eux-mêmes.

“Et cela s’applique à la distanciation sociale, cela s’applique à la façon dont nous pensons aux personnes vulnérables, à la façon dont nous nous assurons de continuer à faire preuve d’une extrême prudence pendant que nous poursuivons le combat.”

Le médecin-chef Chris Whitty a exhorté les gens à y aller régulièrement afin de minimiser toute pression supplémentaire sur les services de santé.

Il a ajouté: «Tous ceux qui travaillent dans le NHS – et en fait tous ceux qui pourraient l’utiliser ou qui ont des amis ou des parents qui pourraient l’utiliser – voudront garder le nombre de cas bas.

Le PM procède à la quatrième étape de sa feuille de route grâce à la protection offerte par la vaccination de masse (Image: .)

«C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous voulons vraiment exhorter les gens à prendre cela de manière très régulière, car c’est le moyen de réduire les chiffres, de maintenir la pression sur le NHS plus faible et de rendre la possibilité d’effacer ce nombre de cas beaucoup plus facile. . “

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que le pays était dans une troisième vague de virus qui augmenterait les hospitalisations. Il a ajouté : « Si le comportement revient immédiatement aux niveaux d’avant la pandémie, ce sera une très, très forte augmentation. Si nous allons lentement et prudemment, ce sera moins.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a averti les députés qu’il n’y aurait jamais de moment idéal pour mettre fin aux restrictions. S’exprimant devant les Communes, il a déclaré : « À ceux qui disent ‘Pourquoi faire ce pas maintenant ?’, je dis : Si ce n’est pas maintenant, alors quand ?

« Il n’y aura jamais de moment idéal pour franchir cette étape, car nous ne pouvons tout simplement pas éradiquer ce virus. Le coronavirus ne s’en va pas.

« Avancer la semaine prochaine, soutenu par l’arrivée de l’été et des vacances scolaires, nous donne les meilleures chances possibles d’un retour à la vie normale. Si nous attendons plus longtemps, alors nous risquons de pousser le virus vers l’hiver, quand le virus aura un avantage ou, pire encore, nous risquons de ne pas s’ouvrir du tout.

« Les données de Public Health England estiment que deux doses d’un vaccin Covid-19 offrent une protection d’environ 96 % contre l’hospitalisation, ce qui signifie moins de patients Covid dans les lits d’hôpital et moins de personnes en deuil. »

Il a déclaré qu’on estimait que les vaccins en Angleterre avaient sauvé environ 30 000 vies et empêché 46 000 personnes d’aller à l’hôpital.