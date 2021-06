La pandémie n’est qu’une pause dans l’histoire de la consommation et de la croissance en Inde : Sanjiv Mehta

La compassion, la création de sens, la collaboration, l’objectif, la réponse aux crises avec rapidité et agilité et un optimisme brutal seront des traits importants pour les dirigeants de l’avenir, a déclaré Mehta.

Hindustan Unilever (HUL) s’appuiera sur trois moteurs pour propulser son programme de croissance future au cours de la prochaine décennie : une stratégie commerciale durable, la construction d’une entreprise intelligente qui intégrera davantage les données, la technologie et l’analyse, et le leadership à l’avenir, le président et la direction de l’entreprise a déclaré mardi le directeur Sanjiv Mehta aux actionnaires lors de la 88e assemblée générale annuelle de la société.

Il a déclaré que les effets de la pandémie n’étaient qu’une pause dans l’histoire de la consommation et de la croissance de l’Inde. « Cela a été un frein à la croissance de l’Inde, mais cela ne changera pas la trajectoire. » Une classe moyenne croissante, ayant l’une des populations les plus jeunes au monde, une pénétration croissante d’Internet permettant un meilleur accès que jamais, fait de l’Inde « sur le point de connaître une croissance sans précédent », a-t-il déclaré.

Parlant de la décennie à venir pour HUL, Mehta a déclaré que la société était déterminée à mettre fin au débat sur la question de savoir s’il y avait un compromis entre l’objectif et la performance. «Nous réalisons qu’être dirigé seul ne sera pas suffisant. Pour réussir, nous devrons également être prêts pour l’avenir en étant entièrement numérisés, plus innovants et plus rapides pour répondre aux nombreux changements qui façonnent la vie des gens chaque jour », a-t-il déclaré. HUL prévoit de le faire en se développant dans des segments à forte croissance, en menant les canaux du futur, en créant des marques qui résonnent et en construisant une future culture organisationnelle adaptée, a-t-il ajouté.

Selon Mehta, la création d’une « entreprise intelligente » nécessitera de passer de la chaîne de valeur linéaire traditionnelle à un écosystème non linéaire en créant des capacités distinctives dans l’ensemble de l’organisation. Il a déclaré que cela impliquerait de rendre le cœur de métier plus intelligent et efficace, qui sera basé sur les données et augmenté par la machine.

« Cela construira une chaîne de valeur qui offre une échelle et une efficacité pour les grands tout en renforçant l’agilité des petits. Le HUL du futur sera un réseau d’écosystèmes intelligents – l’écosystème des consommateurs, l’écosystème des clients, l’écosystème des opérations avec les données, la technologie et l’analyse au cœur », a-t-il déclaré.

Soulignant les défis auxquels sont confrontés les dirigeants du monde de l’entreprise, Mehta a déclaré que le travail des dirigeants, dans un monde marqué par les perturbations et les menaces, n’a jamais été aussi difficile ni aussi important. « Mener dans cet avenir n’est pas pour les humbles. Mais ce n’est pas non plus pour les arrogants, les imbéciles ou les aveugles pharisiens. Nous avons besoin de braves, mais nous avons aussi besoin de modestes ; nous avons besoin de ceux qui se tiennent responsables, mais nous avons également besoin de ceux qui sont curieux et expérimentateurs », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les entreprises devront être dirigées par des inconnues et que les dirigeants de demain devront être à l’aise avec le calme et le chaos. Il a déclaré qu’un élément important du développement du leadership sera de s’assurer qu’au début de leur carrière, les gestionnaires sont déplacés vers des rôles qui offrent un ensemble diversifié d’expériences, y compris des affectations difficiles et stimulantes. La compassion, la création de sens, la collaboration, l’objectif, la réponse aux crises avec rapidité et agilité et un optimisme brutal seront des traits importants pour les dirigeants de l’avenir, a déclaré Mehta.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.