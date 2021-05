La pandémie se propage aux villes de niveau II et III

Le pays avait signalé 3 86 452 nouveaux cas par jour, le Maharashtra toujours en tête, représentant 21,6% des cas, suivi de l’Uttar Pradesh avec 10% des cas et 7,8% des cas de Delhi.

La pandémie de Covid-19 s’est étendue aux villes de niveaux II et III du pays. Lav Agarwal, co-secrétaire, a déclaré lors d’un briefing du ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) vendredi que non seulement les États signalaient les pics les plus élevés, mais qu’ils affichaient également une trajectoire de croissance plus élevée.

Randeep Guleria, directeur de l’AIIMS, a déclaré que la pandémie se dirigeait vers les villes de niveaux II et III. Il était nécessaire de former des professionnels de la santé à la gestion de Covid-19 dans ces villes, districts et centres de soins de santé primaires pour faire face à la pandémie, a déclaré Guleria lors de la réunion d’information. L’AIIMS travaillait avec 14 centres d’excellence régionaux pour les encadrer et les former, a déclaré Guleria.

Il y avait une atmosphère de peur dans les villes de niveau II et III et il était nécessaire de la démystifier pour les médecins avec un protocole de gestion clinique détaillé, a déclaré Agarwal.

Guleria a averti que le taux d’augmentation était rapide et que les cas doublaient plus rapidement. Avec un séjour moyen des patients à l’hôpital de sept à dix jours avec un temps de traitement réduit, l’infrastructure de l’hôpital serait mise à rude épreuve, a averti Guleria. Si les cas continuent d’augmenter, cela deviendrait une situation difficile, a-t-il déclaré.

La pandémie de la deuxième vague a commencé avec le Maharashtra, puis s’est rendue au Pendjab, au Chhattisgarh, au Kerala, au Madhya Pradesh et maintenant à l’Uttar Pradesh, de sorte que la pandémie est maintenant répandue dans tout le pays.

Le pays avait signalé 3 86 452 nouveaux cas par jour, le Maharashtra toujours en tête, représentant 21,6% des cas, suivi de l’Uttar Pradesh avec 10% des cas et 7,8% des cas de Delhi.

Les cas à Goa augmentaient de 10,9%, les cas positifs d’Odisha augmentaient de 8,1%, le taux de croissance du Karnataka était de 7,5%, le Bengale occidental de 6,9%, le Kerala de 6,6% et le taux de croissance de l’Andhra Pradesh de 6,1%.

UP avait grimpé à la deuxième position dans le pays, avec des cas quotidiens passant de 4 105 cas à 34 334 cas quotidiens moyens en quelques semaines. Il y a eu une forte augmentation du taux de mortalité quotidien dans le pays, passant de 77 par jour la première semaine de mars à 3 498 en avril. Le Maharashtra, le Pendjab et le Kerala représentaient 75% des décès. L’Uttar Pradesh et le Gujarat ont commencé à signaler davantage de décès au cours des quatre dernières semaines.

