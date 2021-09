La panique d’achat d’essence fait rage alors qu’une femme lance une diatribe bouillonnante sur Radio 4 « MORONS… JUST MORONS ! » | Politique | Nouvelles

in

BBC Radio 4 s’est entretenue avec des automobilistes mécontents qui comptaient sur l’essence pour se rendre au travail ou pour effectuer leur travail, beaucoup en colère contre la panique qui achetait à la pompe. Un automobiliste a expliqué qu’il parcourait plus de 600 milles par semaine pour son travail et qu’il serait incapable de gagner de l’argent sans une voiture pleine. Mais une femme furieuse n’a épargné aucune subtilité aux acheteurs paniqués lors d’une diatribe grossière et a expliqué à la station comment elle résoudrait le problème.

S’exprimant sur Radio 4, un conducteur en colère a expliqué qu’il ne pourrait pas travailler s’il ne pouvait pas faire le plein de sa voiture.

Ils ont dit à la station : « Sans diesel, je ne peux pas travailler comme [I am] voyager dans tout le pays.”

On leur a ensuite demandé ce que les scènes des garages leur faisaient ressentir.

Ils ont poursuivi: “Très inquiet, sans diesel dans la voiture, je fais environ 600 km par semaine et sans cela, il n’y a pas d’argent ni de revenu.”

Un autre conducteur a été interrogé et s’inquiétait de la façon dont il pourrait se retrouver en faisant la queue pour les garages.

Il a expliqué: “Les gens sont étiquetés comme des idiots et des choses comme ça, je ne veux pas être étiqueté comme un idiot, j’ai du travail.”

Une femme enragée a également partagé ses réflexions et a déclaré à Radio 4: “C’est inacceptable, je veux dire, j’aimerais vraiment savoir combien de ces personnes ont vraiment besoin de carburant.

“Si vous avez un demi-réservoir, vous ne devriez pas pouvoir mettre de carburant.

Les garages à essence signalent maintenant des pénuries et sont contraints de fermer en raison de la panique d’achat, certains garages voyant une semaine d’essence vendue sur 24 heures.

La Road Haulage Association (RHA) indique que plus de 100 000 chauffeurs de poids lourds supplémentaires sont nécessaires au Royaume-Uni pour répondre à la demande.

La RHA indique qu’environ 20 000 conducteurs ont quitté le Royaume-Uni pour des “raisons du Brexit” et que de nombreux autres Britanniques ont également quitté le secteur.

Une combinaison de la pandémie, des arriérés de tests et des changements dans la main-d’œuvre ont également été blâmés pour le manque à gagner.

Le président du comité restreint des transports, Huw Merriman, est apparu sur Radio 4 et a blâmé le secteur privé pour ne pas avoir abordé les conditions de travail qui ont découragé les travailleurs.