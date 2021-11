La panique de Covid s’empare de la France alors que Macron sous pression pour verrouiller les non-vaccinés | Monde | Nouvelles

Une mesure similaire a été récemment introduite en Autriche, car les chiffres indiquent que l’Europe souffre d’une nouvelle vague de pandémie. En réponse à la cinquième vague qui frappe le pays, un confinement n’est « pas de loin » à l’ordre du jour, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Si de nouvelles mesures restrictives venaient à être adoptées, près de six Français sur dix soutiendraient un confinement strictement réservé aux personnes non vaccinées.

Soixante-six pour cent des personnes interrogées qui ont été frappées à deux reprises approuvent la mesure, tout comme 73 pour cent des électeurs de Macron.

En revanche, 74% de ceux qui ne souhaitent pas l’injection sont opposés à la mesure.

En l’état actuel des choses, plus de la moitié des Français pensent qu’il n’y aura pas de confinement dans les semaines à venir.

LIRE LA SUITE:

L’économie espagnole au niveau de la guerre civile avec plus de dette que JAMAIS

D’après les sondages réalisés pour BFMTV, seuls 11% sont totalement convaincus qu’un confinement sera appliqué, mais un Français sur deux considère que c’est peu probable.

Il existe toujours un écart entre ceux qui ont été vaccinés en France et ceux qui ne l’ont pas été.

La majorité des personnes vaccinées n’anticipent pas un autre confinement (64 %), tandis que les personnes non vaccinées sont divisées (49 % oui et 51 non).

Dans l’ensemble, la population française reste plutôt préoccupée par cette vague – et le potentiel d’en suivre à l’approche de l’hiver.

La majorité des personnes interrogées reste convaincue que la lutte contre la maladie est loin d’être gagnée et risque de reprendre fortement.

La gestion politique du virus va être la clé en France au cours des prochains mois, non seulement en raison de l’hiver qui approche à grands pas, mais aussi en raison des intérêts nationaux.

M. Macron est confronté à son premier grand défi en tant que président l’année prochaine lors d’élections qui pourraient le voir devenir un dirigeant à mandat unique.

Un nouveau sondage d’opinion vendredi a vu le franc-tireur d’extrême droite Eric Zemmour sortir Marine Le Pen de la place qualificative pour un duel au deuxième tour contre le président Emmanuel Macron lors du vote d’avril prochain.

A NE PAS MANQUER :

La Chine envoie des mémos à stocker pour la guerre [REVEAL]

United Ireland craint – le Royaume-Uni oublie la montée du Sinn Fein [REPORT]

L’euro lance une nouvelle crypto-monnaie [INSIGHT]

Seuls 20 % considèrent qu’il a les qualités requises pour être président, contre 30 % pour Le Pen.

M. Macron était toujours en tête du premier tour avec 24 à 28 %.

Le dernier sondage n’a pas prédit le vainqueur du second tour, mais d’autres sondages ont prédit Macron comme le vainqueur ultime probable.

Beaucoup suggèrent que ce ne sont pas les succès ou les échecs du président Macron qui verront le leader assumer un second mandat.

Les universitaires et les électeurs fatigués devraient voter pour M. Macron lors d’une manifestation contre les partis d’extrême droite de Marine Le Pen et Eric Zemmour.

La gestion par M. Macron de plusieurs problèmes a été fortement critiquée par le public français, de sa relation avec le mouvement des gilets jaunes à une augmentation significative de l’islamophobie en France.

La pandémie de COVID-19 pourrait coûter 300 000 vies supplémentaires en Europe, selon une étude _medRxiv _du nombre de personnes dans 19 pays qui n’ont été ni infectées ni vaccinées.

Les modèles de l’étude prédisent également que la pandémie pourrait entraîner environ un million d’hospitalisations en Europe, dont certaines contribueraient au nombre de morts prévu.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega