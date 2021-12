La panique de Covid s’empare de l’UE: l’Italie va imposer le verrouillage des non vaccinés après que des milliers de personnes ont refusé le jab | Monde | Nouvelles

Afin d’endiguer une résurgence des infections à coronavirus et d’empêcher les fermetures affectant tout le monde, l’Italie a annoncé mercredi de nouvelles restrictions pour les non vaccinés, leur interdisant de dîner à l’intérieur dans les restaurants et les bars ; assister à des spectacles, événements sportifs et cérémonies publiques; et entrer dans les boîtes de nuit. La décision est intervenue après que les présidents des régions italiennes les plus infectées ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il réprime les non vaccinés, craignant que de nouveaux blocages et restrictions n’entravent la reprise économique dans un pays qui a imposé le premier blocage d’Europe et a connu certaines des conséquences les plus dévastatrices de la pandémie.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré : « Nous voulons être très prudents… nous voulons garder cette normalité. »

S’adressant aux journalistes, Giovanni Toti, président de la région nord de la Ligurie, a déclaré: « Je ne pense pas que quiconque préfère un verrouillage à différentes mesures pour les citoyens qui se sont protégés avec un vaccin et les citoyens qui ont choisi de ne pas le faire. »

Il a ajouté : « Nous devons assurer les familles, les citoyens et les entreprises que ce pays ne fermera plus. »

Certains anti-vaccins en Italie ont pris des mesures extrêmes pour éviter de se faire piquer.

Un homme fait face à des accusations de fraude après s’être présenté pour son vaccin COVID-19 portant un faux bras.

Tant il était déterminé à esquiver le jab mais à obtenir tout de même un laissez-passer de santé, l’anti-vaccin a peut-être payé des centaines d’euros pour la prothèse en silicone.

Ailleurs en Europe, de nouvelles paniques et protestations s’installent alors que les cas sur le continent augmentent à l’approche de l’hiver.

La police belge a tiré dimanche au canon à eau pour disperser les manifestants opposés aux mesures sanitaires obligatoires contre la pandémie de coronavirus.

Quelque 8 000 personnes ont défilé à Bruxelles en direction du siège de l’Union européenne en scandant « Liberté ! et lancer des feux d’artifice.

La foule était plus petite que les 35 000 sceptiques du vaccin et du verrouillage qui ont défilé le mois dernier.

Les manifestants ont été empêchés d’atteindre le rond-point à l’extérieur du siège de l’UE par une barricade de barbelés et une file d’officiers anti-émeute.

Dans toute l’Europe, le spectre d’hôpitaux submergés de patients non vaccinés a conduit à une multitude de mesures anti-Covid, avec des émeutes réactionnaires partout, d’Amsterdam à Vienne.

Mercredi dernier, Ursula von der Leyen a noté qu’avec 150 millions de personnes dans l’UE non vaccinées, la vaccination obligatoire devrait au moins être discutée.

L’Autriche, le mois dernier, est devenue le premier membre de l’UE à annoncer qu’elle exigerait des citoyens qu’ils reçoivent des injections COVID-19.

Cette décision extraordinaire est intervenue quelques jours seulement après l’introduction d’un verrouillage pour les non vaccinés, une restriction qui est allée plus loin que les autres pays européens en distinguant les personnes qui ont entraîné une augmentation inquiétante des hospitalisations.

L’Allemagne a imposé jeudi le même verrouillage ciblé sur ses citoyens non vaccinés et a signalé son soutien aux vaccinations obligatoires.

D’autres pays commencent à envisager des mesures tout aussi drastiques pour persuader davantage de personnes de se faire vacciner, malgré les critiques selon lesquelles les faibles taux de vaccination les rendaient irréalistes et priveraient des millions de personnes de gagner leur vie.

Quelques jours après que les scientifiques de son pays ont signalé pour la première fois l’existence de la variante Omicron, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que les autorités étudiaient l’opportunité de rendre obligatoires les vaccinations COVID-19 et les rappels pour les travailleurs et pour l’entrée dans certains espaces publics.

Le Kenya a été l’un des premiers pays africains à introduire des restrictions sur les non vaccinés la semaine dernière.

Un article du Sunday Times a déclaré que le Royaume-Uni était également aux prises avec des personnes non vaccinées.

Les médecins et les infirmières ont déclaré que 90 pour cent des cas hospitalisés de patients atteints de COVID-19 n’ont pas été vaccinés.

La pression supplémentaire sur le personnel du NHS à l’approche de l’hiver est devenue un fardeau pour les ressources déjà sous-financées disponibles.