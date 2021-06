La panique du marché de la crypto s’apaise, il est maintenant temps d’acheter

in

Le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, est convaincu que la vente massive de crypto-monnaie ralentit car il pense que “nous avons vu l’essentiel de cette panique”.

Dans le bulletin mensuel publié le 14 juin, le capital-risqueur a déclaré que le meilleur moment pour acheter est lorsque les marchés sont « bien en deçà de la tendance ». Un graphique d’écart de tendance pour Bitcoin a soutenu cette affirmation, car il a montré que l’actif n’a été que “bon marché” par rapport à sa tendance pendant un cinquième de son cycle de vie.

Pour les nouveaux investisseurs, il est préférable d’acheter lorsque le marché est bien en deçà de la tendance. C’est maintenant l’un de ces moments. #Bitcoin n’a été que “bon marché” par rapport à sa tendance de 20,3% des 11 dernières années. Plus d’informations sur le timing du marché dans notre lettre aux investisseurs de juin : https://t.co/AOvhFyxBJh pic.twitter.com/2bsxbw5Iay – Dan Morehead (@dan_pantera) 16 juin 2021

Il a également affirmé que les rendements d’une année sur l’autre n’indiquent pas non plus que Bitcoin est surévalué.

« Les performances d’une année sur l’autre ne sont jamais littéralement sorties du graphique comme elles l’ont fait lors des pics précédents. Il se négocie actuellement à 281% d’une année sur l’autre, ce qui semble tout à fait plausible compte tenu de l’impression monétaire qui a eu lieu au cours de cette période. »

Morehead a poursuivi en expliquant qu’une convergence de trois événements d’actualité a provoqué une chute si brutale des marchés.

Une autre répression de la Chine a été l’un des principaux facteurs, mais comme l’a souligné Morehead, cela s’est déjà produit plusieurs fois auparavant.

“D’accord, regardons la dernière chose en provenance de Chine sur l'”interdiction du bitcoin” avec un objectif plus large. On dirait que nous avons déjà vu ** ce ** film auparavant. “

Il a énuméré huit incidents distincts au cours de tant d’années au cours desquels la Chine a interdit Bitcoin ou réprimé l’industrie, suivi d’un graphique montrant les énormes gains que Bitcoin a réalisés par la suite. Pékin a également réprimé les opérations minières de Bitcoin en raison de problèmes de consommation d’énergie dans sa lutte pour la neutralité carbone.

La deuxième raison invoquée par le directeur de Pantera Capital était la Journée de l’impôt aux États-Unis, qui a traditionnellement frappé les marchés, les investisseurs ayant choisi de liquider une partie de leurs avoirs pour lever des fonds pour leurs impôts.

« Les cycles des jours fiscaux précédents ont atteint des creux locaux sept jours avant le jour fiscal. Cela a du sens. C’est à peu près le temps qu’il faut pour sortir votre argent d’un échange et l’envoyer à votre banque. »

Le troisième facteur qu’il a nommé était le 180 d’Elon Musk sur Bitcoin, mais il n’a pas précisé l’impact des tweets du PDG de Tesla sur le marché à l’époque. Musk a déclenché une “guerre des tweets” le 17 mai lorsqu’il a laissé entendre que Tesla pourrait vendre une partie de ses avoirs en BTC en raison de préoccupations environnementales concernant la consommation d’énergie.

Les marchés des actifs cryptographiques ont chuté de 43% par rapport à leur sommet historique de 2,5 billions de dollars à la mi-mai, perdant plus de 1 billion de dollars de capitalisation boursière totale au cours des semaines suivantes. Les marchés se consolident depuis qu’ils ont atteint leur point le plus bas dans ce recul le 24 mai et se situent actuellement autour de 1,6 billion de dollars.