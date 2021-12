La panne d’Amazon AWS supprime Disney +, Alexa et plus

Les serveurs cloud AWS d’Amazon souffrent de problèmes ce matin, supprimant une poignée de services, notamment Disney +, Kindle, Tinder, Roku, etc. Amazon a reconnu la panne sur sa page d’état officielle, affirmant qu’il travaillait à un correctif.

Selon les rapports d’utilisateurs agrégés par Downdetector, un certain nombre de services sont affectés par la panne d’AWS, notamment :

Amazon Amazon Prime Music League of Legends Ring Disney+ Amazon Alexa Prime Video Instacart Venmo Robinhood et plus…

Comme repéré pour la première fois par The Verge, la mise à jour officielle d’Amazon est la suivante :

Nous rencontrons des problèmes d’API et de console dans la région US-EAST-1. Nous avons identifié la cause première et nous travaillons activement à la reprise. Ce problème affecte la page de destination de la console globale, qui est également hébergée dans US-EAST-1. Les clients peuvent accéder à des consoles spécifiques à une région en allant sur https://console.aws.amazon.com/. Donc, pour accéder à la console US-WEST-2, essayez https://us-west-2.console.aws.amazon.com/