La panne d’Amazon Photos a été corrigée, vous pouvez revenir au téléchargement d’images

Après une panne prolongée, Amazon Photos semble être de nouveau en ligne. La plate-forme de stockage en nuage a subi une panne le 11 mai qui a été résolue ce matin. C’est selon un e-mail reçu par certains utilisateurs d’Amazon Photos ici sur Android Central, ainsi que le compte Twitter d’Amazon Photos:

Le service Amazon Photos est entièrement sauvegardé. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Veuillez nous contacter si vous rencontrez toujours des problèmes. – Amazon Photos (@AmazonPhotos) 13 mai 2021

Le problème a empêché de nombreux utilisateurs d’Amazon Photos de télécharger des images ou même de visualiser leurs photos sur les meilleurs appareils Amazon Echo Show comme Amazon Echo Show 10 (3e génération). La panne semblait affecter principalement les utilisateurs d’Amérique du Nord, mais certains utilisateurs d’Amérique du Sud ont également signalé des problèmes.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Hier, la société a tweeté que le problème avait été identifié et qu’il serait résolu d’ici la fin de la journée, bien qu’il semble que la panne n’ait été résolue que ce matin:

Hier, le 11 mai, nous avons rencontré un problème dans notre service où les clients nord-américains ont rencontré des difficultés pour télécharger du contenu. Nous avons identifié le problème et le service complet devrait être repris d’ici la fin de la journée aujourd’hui. Soyez assuré que votre contenu est sûr et sécurisé. – Amazon Photos (@AmazonPhotos) 12 mai 2021

Android Central a contacté Amazon pour obtenir un commentaire sur la cause de la panne et pourquoi sa résolution a semblé prendre plus de temps que prévu. Nous n’avons pas reçu de réponse immédiatement.

Rassurez-vous, vous ne devriez plus avoir de problèmes pour télécharger des photos sur votre compte Amazon Photos et pouvez reprendre la visualisation de vos images sur vos écrans intelligents.