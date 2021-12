La panne d’AWS frappe la côte ouest alors que Twitch, PlayStation, Slack et bien d’autres voient des problèmes [U]

AWS connaît une panne ce matin, ce qui pourrait avoir un impact sur de nombreux services. À l’heure actuelle, AWS étudie les problèmes rencontrés par les utilisateurs de la côte ouest.

Mise à jour à 8 h 01 (heure du Pacifique) : Amazon a résolu le problème et s’efforce de le résoudre dans les régions US-WEST-1 et WEST-2.

Nous avons identifié la cause première de la connectivité Internet à la région US-WEST-2 et avons pris des mesures pour restaurer la connectivité. Nous avons constaté une certaine amélioration de la connectivité Internet au cours des dernières minutes, mais nous continuons à travailler pour une récupération complète.

Après une panne mineure et une panne majeure la semaine dernière, plus de 20 000 utilisateurs ont signalé des problèmes avec AWS ce matin sur Down Detector.

Il est difficile de savoir ce qui est lié au problème AWS, mais les utilisateurs signalent également actuellement des problèmes pour Twitch, Doordash, le réseau PlayStation, Intuit QuickBooks, Slack, etc.

Certains utilisateurs d’Apple sur la côte ouest voient également Siri ne pas répondre.

Le tableau de bord de santé AWS répertorie actuellement un problème de connectivité dans les régions du nord de la Californie et de l’Oregon.

Nous garderons un œil sur la panne et mettrons à jour ce message au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

