La panne d’AWS qui a détruit Ring, Alexa et Disney + se termine lentement

Plus tôt dans la journée, AWS — c’est Amazon Web Services, ou le système cloud massif d’Amazon — a commencé à rencontrer des problèmes de connectivité avec les serveurs situés dans la région Est, qui se trouve en Virginie. Tous les services qui utilisent des serveurs dans cette région continueront probablement à rencontrer des problèmes jusqu’à ce que les problèmes de connectivité aient été résolus. Richard Rocha, un porte-parole d’Amazon, a déclaré ceci à propos de la panne :

« Il y a un événement de service AWS dans la région USA-Est (Virginie) affectant Amazon Operations et d’autres clients avec des ressources exécutées à partir de cette région. L’équipe AWS s’efforce de résoudre le problème le plus rapidement possible.

La panne a affecté de nombreux services Web tout au long de la journée, notamment Disney Plus, l’application de paiement populaire Venmo, Netflix, les applications de maison intelligente comme iRobot et Amazon Alexa, et même des jeux comme League of Legends, Valorant et Population: One. La plupart des services Amazon tels que Prime Music et Prime Video étaient en panne pendant la panne, et les clients n’ont même pas pu commander d’articles sur Amazon pendant certaines parties de la panne.

À l’origine, on pensait que les services cloud de Ring n’étaient affectés que, car les clients de Ring Video Doorbell ont signalé qu’ils ne pouvaient pas du tout accéder à l’application Ring. Cela signifie que les clients n’étaient pas en mesure de visualiser les flux de caméra ou de gérer leur alarme de sonnerie. Alors que Ring Alarm Pro permet aux caméras de stocker localement sur une carte SD, les clients ne pouvaient pas accéder à ces données car ils ne pouvaient pas du tout accéder à l’application Ring.

À l’heure actuelle, le meilleur moyen de suivre le service Ring consiste à utiliser le tableau de bord du service Ring, qui détaille les services Ring spécifiques qui ne fonctionnent pas. La plupart des autres applications et services qui reposent sur les systèmes d’Amazon ont été remis en état de fonctionnement, mais de nombreuses applications et services rencontrent toujours des problèmes liés aux services.

