La panne de Google Cloud détruit une grande partie d’Internet

Si vous avez essayé d’utiliser diverses applications et services aujourd’hui et que vous avez constaté qu’ils ne fonctionnent pas ou qu’ils ne fonctionnent que légèrement, vous n’êtes pas seul. Le coupable est une panne des services Google Cloud, comme l’a confirmé Google.

Jusqu’à présent, les plus gros sites à souffrir de cette panne sont Snapchat et Spotify. Cependant, Discord, Nest, Fitbit, Paramount Plus et de nombreux autres sites et services ont également signalé des pannes.

Pour l’instant, il n’y a pas d’ETA pour un correctif. Mais Google aura une mise à jour sur le problème vers 14h30 HE. Espérons que les choses seront corrigées ou qu’il y aura un ETA pour un correctif d’ici là.