La panne d’électricité des Mavericks laisse le retour des Nets servi

Que la défaite devant un favori ne vous fasse pas remarquer les choses que vous avez mal faites. Dans ce cas, très mauvais. Bien qu’il existe d’autres facteurs. C’est ce qui devrait rester dans la tête des Mavericks après le match perpétré contre les Nets à domicile. L’un des candidats au titre effectuait sa visite annuelle à Dallas et l’équipe texane a gâché une précieuse occasion de les battre et, accessoirement, de réparer d’autres maux sur lesquels ils comptaient. Ils sont sur une très mauvaise séquence, ils n’ont gagné que deux fois lors des dix derniers matchs, et il est normal que les fans commencent à s’inquiéter. Celui-ci était en bonne voie pour Kidd’s et s’est retrouvé du côté de Nash.

Brooklyn s’est rallié au quatrième quart pour remporter la victoire en 99-102. La partie visiteuse dans cette dernière manche était de 13-27. Les locaux n’ont pas marqué pas un panier en jeu au cours des dernières 3:51 minutes.

Pour les Mavericks, cela allait déjà être une soirée difficile, mais avec le passage du match, il semblait que cela allait être à l’arrière-plan. Porzingis et Hardaway étaient dubitatifs et Doncic a été vu en train de boiter sa cheville, assurant après la défaite que cela faisait toujours mal.. C’est une des explications de cette mauvaise passe qui expulse les Texans de positions privilégiées en Occident, mais ce n’est pas la seule. L’équipe a été une fois de plus un concasseur de bonnes positions pour tirer de l’extérieur, ces treize points en douze minutes étant la preuve finale qu’ils n’obtiennent pas les tirs qui doivent les entrer. Les astucieux Nets de Durant et Harden en ont profité.