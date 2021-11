La panne Internet de Comcast Xfinity affecte les clients américains

Liste des choses surestimées du fondateur de Telegram à 2:15

. – Si votre mardi matin a commencé avec des problèmes de connectivité Internet, vous n’êtes pas seul.

Les clients de Comcast dans plusieurs régions des États-Unis, y compris certaines parties du New Jersey, de la Pennsylvanie et de l’Illinois, ont signalé des pannes tôt mardi avec leur service Internet Xfinity. Le service de suivi des pannes Downdetector a enregistré plus de 52 000 rapports de pannes vers 9 h HE, la plupart se plaignant d’une « panne totale » du service.

En réponse à un tweet mardi matin, le compte Twitter vérifié du support Xfinity de la société a reconnu « des interruptions généralisées des services Xfinity », qui, selon lui, étaient dues à des « circonstances imprévues ».

En réponse à un autre tweet, le compte disait : « Nous avons actuellement des problèmes de connexion à travers le pays, notre équipe réseau travaille dur pour trouver une solution. »

Comcast n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de CNN Business.

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion à la page Web Xfinity Health Center, qui indique où les problèmes pourraient survenir.

« Certains clients subissent des interruptions de service intermittentes en raison d’un problème de réseau », lit-on dans un tweet du compte Xfinity envoyé vers 11 h HE. « Nos équipes travaillent activement pour ramener les clients concernés en ligne alors que nous continuons à enquêter. Nous nous excusons auprès de ceux qui ont été touchés. »

Le pic de signalements de pannes a duré environ une heure avant de s’atténuer. Vers 9 h 30 HE, le nombre de rapports sur Downdetector était tombé à un peu plus de 20 000 et certains utilisateurs sur Twitter signalaient que leur connexion Internet avait été restaurée, ou qu’ils avaient au moins pu accéder à la page d’assistance Xfinity pour Voir quand votre service devait reprendre.

À 11 h HE, il n’y avait eu qu’environ 3 000 rapports de pannes à Downdetector.