Après sa participation aux troisième et cinquième saisons de l’émission de téléréalité Telemundo Exatlon États-Unis, « La Pantera » Denisse Novoa s’est lancée dans la réalisation d’un rêve : réussir à jouer le rôle d’acteur. Et tout indique que la persévérance vous donne des résultats, puisque petit à petit, vous vous rapprochez de votre désir.

Dans une publication récente téléchargée sur son compte Instagram officiel, la Mexicaine de 25 ans a donné des indices sur le personnage qu’elle incarnera dans la série Telemundo « La Mujer de mi vida ».

« Une autre photo ici dans le personnage. J’ai pris beaucoup de plaisir à filmer Yenni, elle est vraiment à moitié grillée… ils me diront l’année prochaine quand la série sortira, mais en attendant… hâte de Noël qui approche !! Aimez-vous célébrer plus Noël ou le Nouvel An? Je les ai lus », a-t-il écrit sans donner plus de détails sur son personnage ni sur le sujet de la série.

Cependant, dans les hashtags qu’il a utilisés, il a précisé en quoi consisterait le projet : « #yenni #lamujerdemivida #lmdmv #telemundo #actress #acting #panteranovoa », a-t-il écrit, révélant ainsi que la série à laquelle il participera est « La Mujer de Mi Vida », une série que Telemundo a annoncée pour 2022.

« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir réuni ce casting de luxe pour ‘La Mujer de mi Vida’ avec Iván Sánchez, Angélica Celaya, Mauricio Islas et Catherine Siachoque », a déclaré Karen Barroeta, vice-présidente exécutive de la production et du développement pour Telemundo Global Studios dans un communiqué publié sur le site officiel de Telemundo.

Voir ici un aperçu de La femme de ma vie :

« C’est une véritable histoire d’amour qui ira droit au cœur du public car il se verra reflété dans les personnages confrontés à des défis et à des problèmes familiaux où l’amour sera la clé pour tout surmonter », ajoute le communiqué.

Soutien inconditionnel

La publication réalisée par La Pantera a immédiatement généré des messages de joie de la part de ses abonnés. « Comme Denisse tu fais une série, tu mérites vraiment le meilleur, tu nous manques beaucoup, et dans mon cas j’aime mieux Noël », « Ma belle panthère de Novoa avec ses yeux de paradis », « Salut Belle que tu invites à la Maison des célèbres », étaient quelques-uns des messages qu’ils lui ont laissés.

Dans une interview avec Now Himself réalisée il y a quelques temps, la Mexicaine a fait part de son intention de se lancer dans le métier d’acteur. « Le jeu d’acteur me fascine, c’est pourquoi je fais des castings sur le marché latin et le marché américain, et nous avons des castings à la porte, en attendant que quelque chose en sorte », a-t-il révélé.

« J’ai fait du casting partout. Certaines productions sont enregistrées en Colombie, d’autres au Mexique, certaines productions sur le marché américain. Je m’occupe de tout ça et ils sont plus liés aux séries et aussi aux films Netflix », a ajouté Novoa lors de l’interview.

