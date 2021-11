La paperasserie et l’ego de Cuomo

Lorsque l’ancien gouverneur Andrew Cuomo a nommé Andy Byford, le magicien des transports en commun d’origine britannique, en tant que président du New York City Transit en janvier 2018, les métros de la Big Apple enregistraient leur pire performance de l’histoire récente.

L’« été de l’enfer 2017 », comme l’a surnommé Cuomo, a vu une série interminable de déraillements, de trains bloqués dans des tunnels et de retards qui ont bloqué des sangles sur des plates-formes fumantes, attendant des trains qui ne sont jamais venus.

Byford a été embauché avec une seule charge : améliorer le service rapidement ou trouver un autre emploi. Il ne savait pas que l’un de ses plus gros obstacles serait le gouverneur lui-même.

Il y avait des problèmes à long terme d’entretien et de réparation du métro. Mais l’Anglais à la voix douce, qui avait géré des systèmes de transport en commun en Australie et à Toronto, a immédiatement compris le besoin à court terme d’améliorer la ponctualité des trains, qui était tombée à 59 % contre plus de 80 % à Londres et dans d’autres grandes masses. -les villes de transit.

Byford a proposé une solution d’une simplicité exquise, le genre qui vient plus facilement à un étranger aux yeux perçants qu’à des bureaucrates imprudents. Il a réduit le temps d’attente des trains sur les quais et a réajusté les « minuteurs de pente » qui régulaient les vitesses à certains points du système.

Au moment où Byford a démissionné en janvier 2020 après seulement deux ans à la barre, il avait « augmenté la ponctualité », comme il l’a dit, à 82 %.

Une partie de l’histoire du chapeau est racontée dans « End of the Line », un documentaire réalisé par Emmett Adler qui sera présenté en ligne samedi dans le cadre du festival DOC NYC.

Le film est présenté comme une histoire d’infrastructures américaines négligées. Mais son rythme cardiaque est le choc des personnalités, en particulier entre Cuomo – un « gars de la voiture » autoproclamé avant de décider d’être l’Hercule des métros – et Byford, qui n’a jamais possédé de voiture.

L’objectif de Byford de livrer un métro « renaissance » peut sembler être une histoire pittoresque après les horreurs de la pandémie. Mais l’énergie qu’il a apportée au système et les changements qu’il a apportés presque du jour au lendemain devraient être une leçon pour le gouverneur Kathy Hochul et le MTA alors que la ville lutte pour reprendre vie.

Il y a longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, les métros de New York transportaient près de deux fois plus de passagers qu’aujourd’hui. Mis à part les problèmes de service, la criminalité était relativement faible au début de 2018. On espérait qu’un plan d’action pour le métro de 800 millions de dollars, élaboré par l’équipe de Cuomo avant l’arrivée de Byford, promettait des temps meilleurs à venir.

Byford a vu que le plan d’action pour « s’attaquer aux aspects peu fiables du système [and] infrastructures qui devaient être mieux entretenues » visait à « empêcher les mauvais incidents de se produire », a-t-il déclaré au Post cette semaine.

Mais il ne pensait pas non plus que cela suffisait.

« Nous voulions améliorer les choses pour les clients [sooner], nous avons donc conçu un programme appelé Safe Save Seconds », a ajouté Byford, 56 ans. « Si nous pouvions gagner quelques secondes à chaque station, au final, le temps d’attente aux stations sera sensiblement plus court. »

Les « temps de séjour » des trains – combien de temps ils se sont assis sur un quai avant de passer à la station suivante – étaient imprévisibles et exaspérants pour les passagers.

« Il n’y avait aucune discipline quant à la durée pendant laquelle un train resterait dans une gare », se souvient Byford. « Parfois, ils restaient assis là pendant 30 ou 50 secondes », même lorsque les opérateurs avaient le feu vert pour continuer.

Il a correctement estimé que la réduction du temps de séjour aurait un effet d’entraînement dans tout le système.

Byford a également décidé de reprendre des projets dont « les gens parlaient depuis des années, mais n’avaient jamais rien fait », a-t-il déclaré. Plus précisément, les minuteries de niveau, les dispositifs qui régissent essentiellement les limites de vitesse des trains à certains points. Ils avaient été ralentis après un accident mortel sur le pont de Williamsburg en 1995, mais la restriction est restée en vigueur longtemps après qu’elle ait été nécessaire.

« Il y avait des restrictions de vitesse qui ont été mises en place [place] dans un passé sombre et lointain, mais quelles que soient les raisons [for them] avait depuis longtemps effacé », a déclaré Byford.

« Le coût était minime – environ 1 million de dollars. Les clients nous ont dit que c’était bien mieux. Et les équipes de métro ont adoré parce que ce sont elles qui se sont fait crier dessus par les passagers lorsque les trains étaient en retard. » Andy Byford

Il a découvert que les vitesses pouvaient être augmentées en toute sécurité de 15 à 30 mph à de nombreux points du réseau de voies de 691 miles et 472 stations.

Mais il a d’abord dû s’occuper de lever les barrages bureaucratiques qui avaient longtemps empêché les minuteries d’être recalibrées.

« Certains se sont demandé si vitesse et sécurité étaient compatibles », se souvient-il. «Nous avons évalué les risques et engagé les syndicats avant de supprimer toute restriction.»

Du coup, les trains pourraient aller deux fois plus vite.

« Le coût était minime – environ 1 million de dollars. Les clients nous ont dit que c’était bien mieux », a expliqué Byford. « Et les équipes de métro ont adoré ça parce que c’étaient elles qui se faisaient crier dessus par les passagers lorsque les trains étaient en retard. »

« Je ne dis pas [Cuomo’s] Le plan d’action du métro n’a pas eu d’impact. C’est fait », a-t-il ajouté. « Mais nous avions besoin des deux. »

Les coureurs ont tout de suite remarqué le changement. Je me souviens d’un long trajet de Manhattan pour rencontrer des amis à Brooklyn, m’attendant à être en retard, à cause des retards notoires de la ligne F. Miraculeusement, le train a filé.

« Andy les a accélérés », a observé ma femme.

« Andy » était la façon dont la plupart des New-Yorkais connaissaient Byford. Généralement méfiants à l’égard des « experts » nés à l’étranger, ils faisaient confiance à l’Anglais au franc-parler qui portait son amour pour sa ville d’adoption sur sa manche. Si les lignes B ou D avaient des problèmes, il montait lui-même les rails et s’excusait auprès des straphangers surpris, comme le montre le film.

Byford prenait souvent les trains à New York – et s’excusait auprès des autres passagers pour le mauvais service. Gregory P. Mango

L’efficacité évidente de Safe Save Seconds (il attribue à son ancienne adjointe aux transports Sally Librera l’« architecte » du plan) – et la présence croissante de Byford en tant que visage du métro – a clairement pénétré la peau notoirement mince de Cuomo.

Bien que certains communiqués de presse officiels de la MTA aient cité Safe Save, ils ont toujours mentionné en premier lieu le plan d’action pour le métro, qui n’a joué aucun rôle dans l’accélération des trains. Et Safe Save était rarement, voire jamais, mentionné dans les conférences de presse qui incluaient Byford.

Byford note cependant que Cuomo a finalement fait appel à ses propres conseillers sur les problèmes de vitesse. « J’ai pris une certaine satisfaction du fait que le bureau du gouverneur était clairement si impressionné par Safe Save Seconds qu’ils ont fait appel à des consultants coûteux pour élaborer leur propre programme visant à augmenter les vitesses de plusieurs manières », a-t-il déclaré à The Post.

Irrité par la popularité de Byford auprès des coureurs, de la presse et même des syndicats, Cuomo a entrepris de le saper. Entre autres tortures, il a d’abord demandé à Byford d’approuver la fermeture prévue du tunnel du train L, qui était dans les cartons avant l’arrivée de Byford, pour ensuite déclarer que ce n’était pas nécessaire après tout.

Cette décision, que le gouverneur n’a pas eu la courtoisie de partager avec Byford à l’avance, a mis « Subway Andy » dans la position intenable de contredire publiquement tout ce qu’il avait dit auparavant.

Le style d’intimidation de Cuomo est largement exposé tout au long de « End of the Line ». Ses tirades au conseil d’administration du MTA ont incité un membre du conseil dégoûté à faire rage dans le film, « Nous ne sommes pas des costumes vides. » Bien que, pour être honnête, ils l’étaient pour la plupart – non pas à cause de l’incompétence, mais à cause de la structure alambiquée du MTA qui leur donnait une autorité limitée.

Byford a aujourd’hui les mains pleines à la tête de London Transport, un vaste système qui comprend des routes et des ferries ainsi que des trains et des bus.

Il a quitté le New York City Transit le 23 février, juste au moment où COVID attirait l’attention aux États-Unis.

« Si j’avais su alors ce que je sais maintenant, j’aurais proposé de rester. Je ne laisserais pas sciemment mes collègues avec ce qui est arrivé plus tard.

Byford a déclaré à The Post que s’il avait su ce que COVID ferait à la ville – et en particulier au MTA – il n’aurait pas encore quitté son travail.Taidgh Barron/NY Post

À la fin de l’été 2020, 131 employés des transports en commun étaient morts du virus.

Byford ne pouvait que regarder, impuissant, souffrir ses anciens collègues. L’achalandage quotidien du métro est passé de plus de cinq millions à 300 000, ce qui a coûté à l’agence 200 millions de dollars de revenus par semaine. Le système s’est temporairement arrêté de 1 à 4 heures du matin pour la première fois de son histoire.

Aujourd’hui, l’achalandage s’est quelque peu rallié à plus de 3 millions malgré une augmentation de la criminalité et une incertitude persistante concernant le virus. Byford qualifie ce retour de « tout le mérite de mes merveilleux collègues travaillant dans des circonstances horribles ».

Et il portera toujours le flambeau de la Grosse Pomme : « J’ai vécu à Midtown. J’ai adoré cet endroit.