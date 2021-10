La parabole de Benzema en finale, élu meilleur but de la Ligue des Nations

13/10/2021 à 13:04 CEST

La France a renversé l’Espagne en finale de la Ligue des Nations avec un but final et controversé de Kylian Mbappé à partir d’une position de hors-jeu, bien que permise par le toucher de Eric Garcia, selon la collégiale.

Avant cela, le premier but des Français était un grand but. Juste une minute après les deux Mikel Oyarzabal qui devançait La Roja, le Français a inventé une parabole du coin de la zone touchée par Unai Simón, mais n’a pas pu l’empêcher d’entrer.

Ce joueur du Real Madrid a été choisi par l’UEFA comme le meilleur but du tournoi grâce aux votes des internautes. Le Français a concouru avec les buts de Lukaku, Theo Hernández et Ferran Torres, le tout réalisé lors des deux jours du Final Four en Italie.

L’égalisation époustouflante de Karim Benzema à San Siro remporte le But du Tournoi ! #UNLmeilleurbut | @GazpromFootball | #Ligue des Nations pic.twitter.com/bbfN64EA90 – Ligue des Nations de l’UEFA (@ EURO2024) 13 octobre 2021