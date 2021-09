La Parabolique de Monza renommée en l’honneur de Michele Alboreto

La célèbre courbe Parabolica de Monza doit être renommée en l’honneur du regretté Michele Alboreto, qui a couru pour Ferrari au milieu des années 80.

Alboreto a couru en Formule 1 entre 1981 et 1994, remportant cinq grands prix et terminant deuxième du Championnat du monde 1985 derrière Alain Prost.

Après avoir remporté la victoire de l’équipe Tyrrell à Las Vegas et à Détroit en 1982 et 1983 respectivement, l’Italien a rejoint Ferrari pour la saison suivante.

Au meilleur de ses cinq années avec la Scuderia, Alboreto a terminé parmi les quatre premiers dans neuf des 11 premières courses de cette campagne 1985, mais ses espoirs de refuser à Prost un premier championnat du monde se sont effondrés lorsqu’il n’a pas réussi à marquer dans l’un des cinq derniers – terminant la saison avec quatre abandons consécutifs.

Après avoir quitté la Formule 1, Alboreto est devenu un pilote de voiture de sport à succès pour l’équipe Audi Sport Joest, gagnante des 24 Heures du Mans en 1997.

Tragiquement, il a été tué dans un accident d’essai au Lausitzring en avril 2001 à l’âge de 44 ans.

Vingt ans après sa mort, Alboreto, né à Milan, sera commémoré au Temple de la vitesse le samedi 11 septembre avec le changement de nom du grand virage à droite qui mène à la ligne droite des stands.

Bien qu’Alboreto n’ait pas gagné à Monza pour Ferrari, il y a terminé deuxième à deux reprises – lors de sa première et de sa dernière saison avec la Scuderia.

En 1984, il est passé de la 11e place sur la grille à la deuxième place derrière la McLaren de Niki Lauda – mais quatre ans plus tard, il y avait plus à célébrer pour les tifosi.

Aucune des McLaren dominantes de cette année pilotées par Prost et Ayrton Senna n’ayant pu terminer la course, la porte était laissée ouverte à Ferrari pour remporter un doublé via Gerhard Berger et Alboreto.

C’est la seule course cette année-là que McLaren n’a pas réussi à gagner, Prost souffrant d’une panne de moteur Honda, tandis que Senna semblait viser la victoire jusqu’à ce que, à deux tours de la fin, il soit contraint à l’abandon par une collision avec la Williams de Jean-Louis Schlesser qui il essayait de faire un tour.

Cette course a également été poignante car elle a eu lieu quelques semaines seulement après la mort d’Enzo Ferrari.

Le jour du changement de nom du virage Parabolica est celui où le deuxième essai de qualification de sprint doit avoir lieu, avec une foule allant jusqu’à 50% de la capacité prévue à Monza en raison des restrictions de Covid-19.