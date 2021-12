La parade de Noël de Disney exaspère les participants après une erreur majeure

Il y avait une tonne de campeurs mécontents à Walt Disney World pendant les vacances de Noël. Mercredi, Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade de Disney World a fait ses débuts pour la première fois en journée de la saison. Cependant, de nombreux visiteurs du parc n’ont pas pu voir le défilé en raison de problèmes avec la nouvelle application Disney Genie +.

Walt Disney World News Today a rapporté que la zone Disney Genie + Lightning Lane a également ouvert ses portes le même jour que le défilé de Noël cette saison. Cette zone a permis aux invités de réserver à l’avance une vue privilégiée du défilé. Cependant, l’ouverture ne s’est pas exactement déroulée comme prévu. Les réservations de Lightning Lane étaient apparemment surbookées, ce qui a conduit de nombreux visiteurs à se détourner des festivités de Noël dans le parc. La publication a rapporté que lorsque les clients sont arrivés dans la zone, ils ont appris que leurs réservations n’étaient pas dans le système.

De plus, les membres de la distribution ont déclaré aux invités que la zone était complètement réservée, ce qui signifiait que certaines réservations avaient été mystérieusement « poussées hors du système ». Les membres de la distribution ont également déclaré aux visiteurs qu’ils n’étaient pas en mesure de voir les enregistrements antérieurs des réservations précédemment effectuées. Alors que certains invités ont pris des captures d’écran de leurs réservations au cas où une situation comme celle-ci se produirait, les membres de la distribution n’ont pas pu honorer leur réservation. Les visiteurs ont tout de même pu assister au défilé. Cependant, comme le parc Magic Kingdom était bondé de ceux qui célébraient les fêtes de fin d’année, il était difficile de trouver un nouvel endroit à la dernière minute.

Disney n’a pas alerté les détenteurs de réservation de ces changements. Walt Disney World News Today a rapporté que les invités n’étaient informés des changements qu’à leur arrivée dans la région. Le point de vente a noté qu’un acteur a déclaré à un invité que certaines réservations avaient été rejetées parce que « c’est un système en direct ». Fait intéressant, cet incident survient après que Disney a dévoilé les nouvelles applications Disney Genie et Disney Genie + cette année. Les fans de Disney n’étaient pas particulièrement ravis de ces nouvelles applications, qui semblaient remplacer le très apprécié Fast Pass. Contrairement au Fast Pass, qui était un service gratuit, les clients Disney doivent payer pour Disney Genie+. Cette nouvelle application permet aux clients de faire des réservations, comme pour la Lightning Area, et de réserver à l’avance des billets pour certains manèges. Bien sûr, les fans de Disney peuvent également télécharger la version gratuite de l’application, Disney Genie, qui offre toujours des fonctionnalités telles que les temps d’attente pour les manèges et des informations sur la façon dont vous pouvez rendre votre journée encore plus magique.