La parade des bateaux Trump s’étend à perte de vue à Jupiter, en Floride

Un défilé de bateaux du Memorial Day organisé en l’honneur de l’ancien président Donald Trump a attiré un nombre sans précédent de participants à Jupiter, en Floride, avec des bateaux de plaisance ornés de marchandises d’atout s’étendant à perte de vue. Le défilé a été reconnu par Trump dans un communiqué officiel.

Des séquences vidéo de Jupiter, en Floride, montrent des milliers de bateaux défilant à l’unisson, des ponts remplis d’acclamations des partisans de Trump. Bien que l’événement ait reçu peu de couverture médiatique, le taux de participation en faveur de Trump et des militaires américains tombés au combat est clairement stupéfiant.

#MAGA est VIVANT et BIEN ! #Trump2024 #trump #boatparade #trumpboatparade pic.twitter.com/wycyfnHoSr

Le président Trump a reconnu la participation au défilé de bateaux dans une déclaration officielle lundi, déclarant : « Wow ! J’entends qu’ils ont des milliers et des milliers de bateaux qui défilent à Jupiter, malgré le fait qu’ils aient essayé de nous annuler. Tout le monde passe un moment incroyable. En ce jour, nous apprécions particulièrement tous ceux qui ont servi et combattu pour notre grand pays. Je vous aime tous!”

Bien que Donald Trump ait été banni des principales plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Twitter depuis janvier, sa femme et ancienne Première Dame Melania Trump a pu publier le message : « Aujourd’hui, nous honorons les courageux héros tombés au combat qui se sont battus pour notre liberté ! #Memorial Day »sur la plateforme le lundi.

L’itinéraire du Memorial Day de Trump contraste fortement avec celui de plusieurs élus républicains de haut rang, dont la sénatrice Lindsey Graham (R-SC). Graham a passé le week-end en Israël à poser avec le Premier ministre assiégé Bibi Netanyahu:

La sénatrice Lindsey Graham (R-SC) a posé avec le Premier ministre israélien en difficulté Benjamin Netanyahu le jour du Souvenir, brandissant une pancarte arborant le slogan « Plus pour Israël ». Graham a été critiqué par les défenseurs des militaires américains qui ont noté que Graham passait beaucoup plus de temps à louer Israël qu’à honorer les vétérans américains tués le jour du Souvenir.

« Personne n’a fait plus pour Israël que vous, Sen. @LindseyGrahamSC, un fervent champion de notre alliance et nous n’avons pas de meilleur ami. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait au fil des ans sur nos défenses, notre sécurité, sur l’Iran. Vous avez été un ami et un allié formidable », se vante un tweet du compte du Premier ministre israélien qui a été retweeté par Graham.

Une photo accompagnant le tweet montrait un Graham rayonnant tenant fièrement une pancarte indiquant «PLUS POUR ISRAEL», debout à côté de Netanyahu, qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour corruption dans son pays d’origine.