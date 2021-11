La parentalité est la servitude, pas l’esclavage – RedState

J’ai une confession à faire. J’ai deux enfants, mais je n’ai jamais voulu être mère.

Je me suis mariée à 24 ans et j’ai dit à mon mari assez tôt que j’étais presque sûre de ne jamais vouloir d’enfants. Ils m’ont semblé être un obstacle. J’avais des projets. Grands, grands projets. J’avais des envies. J’avais des besoins. Dans ma famille, tout le monde, presque pour une personne, semblait « surchargé » de la tâche d’élever des enfants. Je connaissais à peine une seule âme dans mon monde qui avait prévu de devenir parent, pas au-delà de mes grands-parents. Et presque tout le monde était divorcé. Oui, même mes grands-parents.

Je ne me souviens pas d’une seule fois où quelqu’un dans mon entourage est tombé enceinte là où nous avons réellement célébré la nouvelle. Je suis sûr qu’il devait y en avoir, mais honnêtement, je ne m’en souviens pas. Chaque fois qu’une grossesse était annoncée, il y avait des circonstances qui la considéraient comme la pire chose qui puisse arriver à ce moment-là.

Les adultes dans ma vie ont ajouté par inadvertance au sentiment de parentalité comme un fardeau en m’offrant toujours le conseil « amical » de ne pas avoir de famille le plus longtemps possible.

Ne vous mariez pas avant d’avoir 30 ans.

N’ayez pas plus d’un enfant, vous pouvez donc vraiment profiter de votre vie ensemble.

Assurez-vous de ne pas avoir d’enfants jusqu’à ce que vous soyez bien établi dans votre carrière et financièrement stable.

Voyagez avant d’avoir des enfants. Vivez toute votre aventure avant qu’ils n’arrivent. C’est fini une fois que tu es parent.

Le tout réuni en un seul message : les enfants vous rendent la vie plus difficile. Si vous voulez une belle vie, évitez de devenir mère.

Les enfants sont de petits preneurs. Ce sont des sangsues. Ils saignent tout votre plaisir, votre joie, votre aventure et votre prospérité. Et qu’est-ce qu’ils vous donnent en retour ? Factures et stress.

C’est le message avec lequel j’ai grandi, que quelqu’un le veuille ou non.

Je n’ai donc pas été complètement surpris de voir ce tweet arriver sur ma timeline récemment. Outre le point de vue typique de la gauche sur la famille nucléaire, je sais que beaucoup de gens de nos jours sont élevés avec ce sentiment sous-jacent qu’ils ont en quelque sorte entravé le bonheur des adultes dans leur vie.

Comme le cher docteur ici, je ne voyais les enfants que comme des barrages routiers. Pourquoi diable les accueillerais-je volontairement dans mon corps et ma vie ? J’avais tellement de choses à faire.

Mon mari, étant l’homme gentil et patient qu’il est, a soutenu ma décision. Je pense qu’il a senti que je pourrais changer d’avis, mais n’a pas vu la nécessité de me pousser. Il est issu d’une famille nucléaire aimante. C’était naïf de ma part de croire qu’il ne voudrait pas d’un des siens, mais il ne m’a jamais poussé.

Après quelques années, j’avais l’impression que notre mariage n’était pas la fin de toute notre famille. Je savais que nous étions censés être plus que cela, et j’ai finalement cédé. J’ai donné naissance à notre fils presque cinq ans après que nous ayons prononcé nos vœux. Je n’ai plus jamais été le même depuis.

Dieu merci.

Seul un imbécile essaierait de dire qu’être parent n’est pas difficile. Seul un idiot naïf essaierait de dire que le mariage n’est jamais un défi.

Mais l’esclavage ?

Mon Dieu. Non.

En tant que personne qui n’a jamais voulu être mère, laissez-moi vous dire ce que Mme Doctor et vos émissions de télévision préférées et vos blogueurs de bulles côtières préférés ne vous diront jamais sur la maternité.

C’est difficile. Ce n’est pas pour les faibles de cœur. Mais c’est de loin la chose la plus noble et la plus significative que vous ferez de votre vie.

Peut-être que des gens comme Patterson interprètent à tort les plaintes de certains parents comme des plaintes concernant l’institution de la parentalité, plutôt que de simples plaintes concernant le travail.

Être parent est un travail, et tout le monde déteste son travail de temps en temps. Mais la parentalité n’est pas l’esclavage. C’est la liberté.

Pensez à toutes les choses que vous avez dites sur le genre de personne que vous préférez être. Avez-vous déjà souhaité être moins égoïste, plus gentil, plus généreux ? Espérez-vous être plus patient ? Plus de compréhension? Plus motivé ? Plus créatif ? Moins négatif ?

Devenir parent vous mène dans cette direction. Cela vous libère de l’esclavage du « moi » et vous oblige à voir le monde à travers le prisme de quelqu’un d’autre. Cela fait automatiquement de vous le serviteur au lieu du servi. La servitude n’est pas de l’esclavage, mais je peux comprendre comment certains qui n’ont jamais intentionnellement pris l’attitude d’un serviteur pourraient les confondre. L’esclavage est un piège qui détruit l’esprit humain, mais la servitude est un choix qui s’accompagne de grandes récompenses.

Être parent vous donne une toute nouvelle perspective sur l’amour et le sacrifice. Si vous voulez être plus sensible, plus passionné, plus intuitif aux besoins des autres, devenez parent.

Serez-vous fatigué ? Oui. Serez-vous grincheux ? Oui. Allez-vous parfois râler à vos amis à propos de votre manque d’espace personnel ou de vos frustrations ? Absolument.

Serez-vous changé à jamais pour le mieux ?

Sans aucun doute.

Je n’ai aucun scrupule à aider les parents, en particulier les mères, à être ouvert et honnête au sujet des épreuves et des tribulations de la parentalité. Nous ne devrions pas avoir honte de nos frustrations, mais il est terriblement malhonnête et étroit d’esprit de définir la parentalité (et le mariage, une action consensuelle) comme de l’esclavage.

Je crois que cette attitude est l’affleurement d’une culture qui a régulièrement dévalué la vie, à la fois dans sa création et dans son développement. C’est un affleurement d’une culture qui nous dit que le « moi » est sacré. L’amour de soi, l’estime de soi, les soins personnels… soi, soi, soi. Nous ne sommes pas construits pour nous adorer, et quand nous le faisons, cela pervertit notre vision du monde.

La parentalité est le seul moyen infaillible de sortir de votre mode de vie nombriliste et de voir la situation dans son ensemble.

Ce n’est pas de l’esclavage, c’est la liberté.