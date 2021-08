La parité du développeur Ascent sur PC Game Pass, la réception critique du jeu et le foutu bouton d’exécution

Pour certains, The Ascent est l’une des plus grandes réussites indépendantes de l’année.

Une équipe de base de 12 personnes a réussi à établir une nouvelle norme pour le genre ; créer un monde cyberpunk crédible et dense dans un jeu qui offre une action solide et des capacités uniques qui rendent le combat toujours excitant.

Aux autres, L’AscensionLe système de butin bizarre, les bugs et certains éléments insuffisamment cuits détournent l’attention de ce qui serait autrement une victoire facile. À la suite du lancement record du jeu, j’ai rencontré Arcade Berg, directeur créatif du développeur Neon Giant, pour connaître ses réflexions sur la réception critique du jeu, le manque initial de parité entre la version PC Game Pass et celle de Steam, et beaucoup plus.

VG247: Tout d’abord, félicitations pour le lancement ! je viens de voir la courbe [Digital] disons 5 millions de dollars de revenus le premier week-end. Comment te sens tu à propos de ça?

Arcade Berg: accéléré ? Merci. Merci pour vos félicitations. Ouais, non, c’est incroyable. Je veux dire, nous savions que nous faisions un jeu que nous pensions être bon. Nous savions qu’il y avait des gens qui se souciaient de nous et nous soutenaient. Mais c’est idiot. C’est fantastique.

VG247: Êtes-vous en mesure de dire combien d’exemplaires il s’est vendu ?

Arcade Berg: Non, je ne pense pas qu’on fasse un commentaire là-dessus maintenant.

VG247: Parlons de la réponse critique. Avant le lancement, en discutant avec certaines des personnes qui avaient accès au code et avec certains de mes collègues, je m’attendais personnellement à ce que le score Metacritic soit un peu plus élevé. Avez-vous été surpris du tout ? Comment avez-vous réagi à cela ?

Arcade Berg: Dans une certaine mesure, parce que vous savez, nous avons eu beaucoup de neuf sur dix et cinq sur cinq, ce qui est bien sûr fantastique. Je pense vraiment que certains des plus négatifs veulent que ce soit un jeu différent. Ils s’attendent à ce que ce soit un jeu différent, quelque chose que nous avons essayé d’aborder plus tôt également avec notre marketing, en disant: “C’est le jeu, c’est ce que le jeu n’est pas”, mais nous avons reçu des commentaires disant: ” Cela fait un mauvais travail étant ceci », ce que nous avons dit que nous n’étions pas. Alors tu sais, c’est un peu dommage.

Je veux dire, dans l’ensemble, c’est super positif. Mais je pense que le mélange que vous pouvez voir est dû au fait que nous avons réussi à faire quelque chose dont les gens se soucient intensément et qui, je pense, le motive. Avons-nous été un appartement sept, vous savez, alors vous savez exactement où vous en êtes, n’est-ce pas ? Mais avec ce cinq sur cinq, dix sur dix, neuf sur dix, c’est comme si nous touchions quelque chose, nous touchions une corde sensible, et certaines personnes adorent ça. Twitter devient fou, YouTube et les streamers adorent ça. Nous recevons des e-mails – jamais reçu autant d’e-mails auparavant – avec des gens qui disent simplement : « Hé, je veux juste tendre la main et dire, c’est mon jeu de l’année » ou « J’attendais un jeu comme ça, c’est parfait”, “Ma femme et moi jouons, c’est la meilleure chose qui soit.” On en voit beaucoup. C’est donc absolument incroyable que le public, les joueurs, soient captivés et qu’ils soient à 100% à bord.

VG247: Quelles sont certaines des choses que vous pensez que les gens ont injustement reproché au jeu de ne pas avoir ?

Arcade Berg: Je dirais autour du butin RNG et de la phase finale, et ce genre de choses que nous avons explicitement dit que ce n’est pas le jeu.

VG247: Mais il a des éléments RPG…

Arcade Berg: Absolument. Je veux dire, il a tout, vous savez – il coche toutes les cases. Il y a la progression du personnage, le nivellement, les compétences, les capacités, le butin, l’armure, les types de dégâts, différentes armes, l’histoire, les personnages, le dialogue, les cinématiques de voix off. Il a absolument tout. Mais toutes nos armes et toutes nos armures – tout dans le jeu est fabriqué à la main. Parce que nous avons adopté cette approche artisanale de chaque pièce d’armure, une tradition a été écrite pour aider à créer un monde plus fort, un tout plus délibéré. Vous ne trouverez donc pas d’arme générée à la volée avec des nombres aléatoires. Ce sera l’arme que nous avons créée. Tout cela est donc très délibéré.

VG247: Ce que j’ai trouvé comme un problème, c’est que pendant mes 15 à 20 heures de jeu, j’obtenais constamment de nouvelles armes. Mais à mesure que vous avancez, les ennemis deviennent plus coriaces et vous n’avez pas beaucoup d’occasions d’améliorer ces armes. Donc, même si je recevais beaucoup d’armes vraiment cool vers la fin du jeu, en particulier les trucs lourds, il était difficile pour moi de mettre à niveau. En raison du peu de matériel de mise à niveau que j’avais, je voulais dépenser pour quelque chose que je sais être fiable. Je n’ai donc jamais vraiment eu l’occasion d’expérimenter autant d’armes que je le voulais, et je pense que cela faisait partie de la critique.

Arcade Berg: Non, c’est un bon point. Eh bien, l’une est que cela fait partie de l’économie, nous attendons de vous que vous les vendiez. Mais pour en revenir aux mises à jour, c’est un très bon point. Et c’est l’une des choses que nous examinons très activement maintenant [with] les gens qui jouent au jeu, car c’est quelque chose que nous pouvons facilement équilibrer dans les futures mises à jour. Nous écoutons donc très attentivement et regardons les gens jouer avec cette nouvelle technologie de streaming, n’est-ce pas ? Comment le jeu se joue entre les mains de milliers de joueurs, n’est-ce pas ? Et avec ça, on peut voir, d’accord, vous savez quoi, peut-être devrions-nous être un peu plus généreux avec les composants de mise à niveau, c’est peut-être en fait le plus rare [sic] composant de mise à niveau sur lequel nous aurions pu être un peu trop bon marché. Fournissons un peu plus de cela dans la boucle de butin, si vous voulez. Ce sont donc certainement des choses sur lesquelles nous continuerons de travailler, car j’entends la préoccupation. De plus, avec autant de joueurs, tout le monde est différent. Certaines personnes s’éclatent et nous ne voulons pas non plus les gâcher. Nous devons donc trouver le juste équilibre. Mais nous prenons des notes.

VG247: Il y a un autre problème qui, je pense, est un peu un problème en soi, mais qui a également contribué à la réaction des gens au système de butin, à savoir le fait que lorsque vous êtes dans un donjon [or] une mission, il n’y a pas toujours un moyen facile et rapide de sortir et d’aller dans une zone centrale, de dépenser quelques points de mise à niveau, puis de revenir et d’essayer de retenter la rencontre. Envisagez-vous d’ajouter une sorte de, je ne sais pas comment l’appeler – parce que vous avez déjà deux systèmes de voyage rapide dans le jeu – mais une sorte de voyage instantané, je suppose que vous pourriez l’appeler. Avez-vous quelque chose comme ça envisagé pour l’avenir?

Arcade Berg: Je veux dire, tout est sur la table en ce moment. Cela fait partie de l’ensemble de notre pitch studio. Comme nous sommes si peu nombreux, nous pouvons réagir très rapidement, ou nous pouvons faire les choses très rapidement. Donc, je ne dis pas que nous le ferons ou que nous ne le ferons pas, ce qui, bien sûr, est la pire réponse que vous puissiez obtenir. Mais, je dirai que c’est définitivement dans les cartes que nous pouvons faire quelque chose comme ça, si c’est ce que nous voyons est peut-être souvent demandé ou si c’est tout simplement parfaitement logique. Parce que oui, c’est logique.

VG247: Un autre élément dont j’ai vu les gens parler est que la personnalisation des personnages est très basique, en particulier pour les couleurs de peau. J’ai vu quelqu’un dire qu’il semble que tous les personnages portent un blackface, ce avec quoi je ne suis pas d’accord, mais je vois d’où ils viennent. Avez-vous un plan en tête pour peut-être rendre le look de la peau et les coiffures des personnages noirs plus authentiques ?

Arcade Berg: C’est certainement quelque chose que nous pouvons aborder avec les futures mises à jour. Parce qu’une grande partie de cela est bien, contenu, n’est-ce pas ? Contenu pur. Et c’est là qu’un petit studio peut avoir le plus de difficultés. Parce qu’on ne peut pas mettre quelques gars de plus dessus. Nous n’avons plus quelques gars. Nous écoutons attentivement. Nous gardons un œil sur les choses, nous réglons les problèmes. Et nous examinons également, eh bien, ce qui est maintenant dans le futur de The Ascent.

VG247: Je voulais parler un peu de la version PC Game Pass. Que s’est-il passé là-bas ? Pourquoi est-ce [it] pas à jour avec Steam? Y a-t-il quelque chose hors de votre contrôle ? Le plan était-il toujours de les séparer, en ce qui concerne les fonctionnalités et autres?

Arcade Berg: Ce sont donc des versions différentes des jeux et il existe différents processus sur la façon de les distribuer. Mais nous mettons à jour en permanence, vous auriez déjà dû voir une mise à jour être mise en ligne, je crois hier. Nous y travaillons donc chaque jour pour nous assurer que tout est à la hauteur.

VG247: Avez-vous l’intention que Steam et PC Game Pass soient la même version ?

Arcade Berg: Absolument. Absolument.

VG247: Évidemment, le cross-play est disponible sur les plateformes Xbox et Microsoft. Voulez-vous jamais inclure Steam dans cela, pour que ces personnes jouent ensemble ?

Arcade Berg: Vouloir? Oui bien sûr! Mais c’est tout un effort. Ce n’est pas quelque chose que je peux promettre. Je veux dire, oui, nous le voulons. Mais je ne peux pas, de bonne foi, dire que [it] qui va se passer. Parce qu’on ne sait pas.

VG247: Le jeu sauvegarde automatiquement, mais j’ai toujours eu l’impression que je devais – avant une rencontre – appuyer simplement sur un bouton et savoir que j’ai une sauvegarde rapide juste là. Avez-vous l’intention d’ajouter une sauvegarde manuelle ou une fonctionnalité pour forcer une sauvegarde rapide ?

Arcade Berg: Le jeu permet d’économiser beaucoup, presque tout le temps. Chaque fois que vous fermez le journal, il enregistre par exemple. Nous avons discuté de la sauvegarde/chargement manuel, mais ce sont des changements assez drastiques. Donc, pour le moment, nous allons nous en tenir aux sauvegardes automatiques. Mais je pense que nous pourrions faire un meilleur travail de communication lorsque cela se produit afin que vos joueurs se sentent plus à l’aise. Sachant juste que nous vous avons.

VG247: Avez-vous examiné des commentaires, spécifiques aux patrons, selon lesquels vous pensez que quelque chose est facile ou difficile par rapport à ce que vous attendiez de la réception ?

Arcade Berg: Oui, c’est certainement l’un des domaines clés que nous examinons en ce qui concerne le gameplay et les défis, car le jeu a des pics de difficulté. Certaines parties devraient être plus difficiles, non? Et nous devons trouver un équilibre qui fonctionne. Les patrons peuvent être coriaces. Et puis ce que nous devons comprendre – lorsque les gens trouvent le jeu difficile – est-ce parce qu’ils n’utilisent pas tous les outils qu’ils ont reçus ? Vous savez, utilisez-vous des augmentations ? Essayez-vous réellement différentes armes pour vous assurer que, par exemple, avec le patron de l’araignée, je vous recommanderais certainement d’utiliser une arme à énergie ou même une arme numérique si vous en avez une. Nous ne voulons pas que le patron soit super facile avec juste votre arme et ne soit pas accroupi et n’esquive pas, comme nous devons le voir, nous devons trouver où se situe le défi et équilibrer en fonction de cela. Et cela prend un peu de temps et prend beaucoup de joueurs. Mais nous avons aussi les options de difficulté, vous pouvez toujours le mettre sur facile, par exemple.

VG247: Voulez-vous à un moment donné permettre aux gens de changer un peu l’appareil photo, comme peut-être un zoom arrière ou un zoom de quelque manière que ce soit ?

Arcade Berg: Cela pourrait être très chouette. Je reçois en fait plus de demandes [that players want] pouvoir faire un zoom avant que arrière parce qu’ils veulent regarder les détails, ce que je prends vraiment comme un compliment. Je pense que l’un des plus gros défis avec cela serait : il n’y a plus de boutons sur une manette de jeu, donc je ne sais pas comment nous le ferions. Et aussi, bien sûr, les joueurs doivent alors comprendre que les performances sont affectées par la quantité de choses que nous avons à l’écran. Cela a donc certainement un coût. Mais encore une fois, nous ne nous y opposons pas.

VG247: J’imagine que vous allez avoir une réponse similaire à [a request for] un bouton d’exécution. J’ai l’impression que je voulais vraiment parfois le réserver et aller quelque part.

Arcade Berg: Ouais, je t’entends là-dessus.

VG247: Prévoyez-vous de l’apporter au jeu ?

Arcade Berg: Nous verrons. Nous verrons.

VG247: Sur quoi travaillez-vous actuellement et que vous voulez intégrer à The Ascent au cours des prochains mois, disons ?

Arcade Berg: Nous n’avons pas de plan à partager pour ce genre de temps. Donc, en ce moment, nous examinons les commentaires des joueurs, les problèmes des joueurs, nous travaillons très dur pour aplanir cela et pour obtenir ces correctifs de qualité de vie – je dirais que c’est une priorité en ce moment. Alors, au lieu de réfléchir, qu’est-ce qu’on pourrait ajouter au jeu, qu’est-ce qu’on peut encore légèrement améliorer ? Juste pour rendre ce noyau aussi solide que possible. C’est juste vraiment à la recherche [at] où la communauté nous emmène, parce que tout d’un coup, nous avons une énorme communauté à demander. Nous n’étions pas tout à fait préparés à cela. La taille de celui-ci, c’est incroyable. Mais cela signifie également que nous devons faire le point et vraiment, vraiment faire attention et ne pas nous précipiter à l’aveuglette, si cela a du sens.

VG247: Êtes-vous en mesure de dire si vous avez peut-être commencé une sorte de contenu supplémentaire, comme de nouvelles missions ou quelque chose comme ça, en tant que chose payante ou gratuite ?

Arcade Berg: Non, pour le moment, nous regardons simplement ce qu’il y a dans le jeu, ou ce que nous pouvons faire avec ça. Encore une fois, 12 personnes, vous savez, vous ne pouvez pas faire grand-chose à la fois.

VG247: Très bien, merci beaucoup Arcade d’avoir pris le temps de me parler aujourd’hui.