Au fil des ans, Saturday Night Live a produit sa juste part de parodies de célibataires. Au cours de l’épisode le plus récent, animé par Kim Kardashian, ils ont produit ce qui est peut-être le plus drôle à ce jour, « The Dream Guy ». Non seulement il mettait en vedette Kardashian, mais il comprenait également une multitude de camées de célébrités et une apparition d’un ancien concurrent de The Bachelorette lui-même.

Alors que The Bachelor et The Bachelorette présentent les vedettes distribuant des roses, sur « The Dream Guy », Rachelle alias Kardashian a distribué des gages de son amour. Avant de le faire, elle a dit au groupe de gars qu’ils étaient parmi les « meilleures » personnes qu’elle ait jamais rencontrées. Lorsque la caméra s’est tournée vers le groupe, les fans ont pu voir pourquoi. Le groupe comprenait de nombreux visages connus et célèbres tels que Chris Rock, John Cena, l’ancien de Gossip Girl Chace Crawford, le basketteur Blake Griffin, l’ancien de Grey’s Anatomy Jesse Williams et le favori des fans de Bachelorette Tyler Cameron.

Rachelle a commencé par donner un jeton à Crawford, lui disant qu’elle aimait tout savoir sur Gossip Girl. Après avoir accepté le jeton, il a mentionné qu’il était également l’une des stars de la série amazonienne The Boys avant de partir. Ensuite, elle a donné un jeton à Cameron et lui a dit qu’elle appréciait à quel point il était « vulnérable » lorsqu’il lui a montré son « corps parfaitement chaud ». Cameron a facilement accepté et, faisant un clin d’œil à The Bachelorette, a déclaré qu’il la verrait plus tard dans le bain à remous.

Alors que le comportement de Griffin pendant leur rendez-vous était « inexcusable », Rachelle lui a donné un jeton parce qu’il est « six fois NBA All-Star ». Le rendez-vous de Rachelle avec Rock semblait tout aussi réussi, car elle a mentionné qu’il lui avait fait regarder ses neuf émissions spéciales HBO. Pourtant, elle lui a donné un gage de son amour. Avant de remettre le reste des jetons aux gars, elle a jeté une clé dans les travaux en en donnant un à sa productrice, Amy Schumer.

De retour dans le groupe, Rachelle a offert un jeton à Williams. Même s’ils ne se sont pas parlé du tout pendant la semaine, elle voulait toujours le garder dans la compétition parce qu’il est « l’humain le plus attirant que j’ai jamais vu ». Ensuite, c’était à Cena et… Zeke de Kyle Mooney. Il semble que ce serait un choix facile, mais c’était plutôt difficile pour Rachelle. En fin de compte, elle est allée avec Cena. Bien qu’avant de lui remettre officiellement le jeton, elle ait déclaré que le champion de la WWE devrait déterminer sa « situation de femme », étant donné que Cena est mariée à Shay Shariatzadeh. Les candidats au baccalauréat peuvent simplement quitter le manoir après n’avoir pas reçu de rose, mais comme il s’agit de « The Dream Guy », Zeke a été contraint de sauter avec désinvolture dans une fosse de feu après avoir été éliminé.