La part de l’offre de logements de luxe Delhi-NCR augmente à 17% au premier semestre 2021

Au premier semestre 2021, env. 10 570 unités ont été lancées dans la RCN, dont 17 % dans le segment du luxe. Sur cette offre totale de luxe, au moins 73% se trouvaient à Noida, suivis de 22% à Gurugram et seulement 5% à Greater Noida.

Soutenus par des ventes robustes dans le segment du luxe au milieu de la pandémie de Covid-19, les développeurs de Delhi-NCR ont vu le moment opportun pour augmenter à nouveau l’offre de nouveaux logements de luxe.

Les données d’ANAROCK confirment que près de 10 570 unités lancées dans la RCN au premier semestre 2021, au moins 17 % (près de 1 800 unités) étaient dans les segments du luxe et de l’ultra-luxe (prix > Rs 1,5 crore).

Commentant la même chose, Santhosh Kumar, vice-président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré : « Noida a représenté la part maximale des nouveaux produits de luxe (73 %) au premier semestre de cette année, suivi de Gurugram avec une part de 22 %, et Greater Noida. avec une part de 5%. D’autres villes de la RCN, dont Delhi, Ghaziabad, Faridabad et Bhiwadi, n’ont vu aucun nouveau lancement de logements de luxe au cours de cette période. Certains des principaux promoteurs qui ont lancé une nouvelle offre de logements de luxe dans la RCN en 2020 et 2021 étaient Godrej Properties Limited, Sobha Limited, DLF Group, ATS Green et Birla Estates, entre autres.

Entre 2018 et juin 2021, environ 11 300 nouvelles unités de luxe ont été lancées dans toute la RCN. Un examen approfondi des tendances en glissement annuel révèle que la nouvelle part de l’offre de luxe était la plus faible en 2020.

(Source : Recherche ANAROCK)

# D’env. 26 010 unités lancées en 2018 dans la RCN, env. 14 % étaient dans les segments du luxe et de l’ultra-luxe combinés. Sur ce nombre, Gurugram représentait la part la plus élevée de 42 %, suivi du Grand Noida avec 36 % et de Delhi avec 18 %.

# En 2019, d’env. 35 280 unités lancées dans toute la région, les logements de luxe ont une part de 12%. Sur l’offre totale de produits de luxe neufs, Gurugram détenait une part de 63%, suivi de Greater Noida avec 15%, Noida avec 13% et Delhi avec 9%.

# En 2020, env. 18 530 unités ont été lancées dans la RCN, dont le segment du luxe ne représentait qu’une part de 9 %. De cette offre de luxe, Gurugram représentait 63% tandis que Ghaziabad et Noida représentaient 17% et 16%, respectivement.

