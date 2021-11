La part de marché d’Apple obtient la plus forte augmentation de l’iPhone 13 en Europe .

Les premières ventes d’iPhone 13 ont vu la part de marché d’Apple sur le marché des smartphones grimper aux États-Unis et en Europe, mais la croissance aurait été beaucoup plus spectaculaire dans ce dernier pays – où la société a été très proche de dépasser Xiaomi.

La croissance de l’iPhone a été plus modeste aux États-Unis, malgré des timings très favorables, mais c’était bien sûr à partir d’une base beaucoup plus élevée…

Nous avons déjà expliqué pourquoi les horaires flattent les ventes d’Apple au troisième trimestre du calendrier.

Historiquement, les ventes de lancement des derniers iPhones sont réalisées en septembre, ce qui fait partie du quatrième trimestre fiscal d’Apple (aka calendrier Q3). C’était vrai à chaque lancement de l’iPhone 5 à l’iPhone 8.

Les choses sont devenues plus compliquées après cela, cependant, et le lancement de l’iPhone 12 de l’année dernière faisait partie de ceux qui verront un lancement ultérieur. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont été mis en vente en octobre, tandis que les mini et Pro Max n’étaient disponibles qu’en novembre. Cela signifie exactement qu’aucune de ces ventes n’a contribué au chiffre d’affaires d’Apple au quatrième trimestre. En revanche, l’iPhone 13 a été mis en vente le 24 septembre, offrant une semaine de ventes au quatrième trimestre.