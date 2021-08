La part de marché de HomePod aux États-Unis est toujours à la traîne par rapport à Amazon et Google

Un nouveau rapport du CIRP portant aujourd’hui sur le marché américain des enceintes intelligentes pour le trimestre de juin met en évidence la domination continue d’Amazon et de Google, tandis que HomePod et HomePod mini constituent toujours une petite partie des propriétaires d’enceintes intelligentes.

En guise de rappel, Apple a fait un geste surprise en mars pour abandonner son HomePod original plus cher, laissant le HomePod mini à 99 $ arrivé en novembre 2020 comme seule option. Mais Apple a continué à vendre le stock restant de HomePod en mai.

Il semblait possible que la stratégie ait pu donner un coup de pouce à l’adoption des haut-parleurs intelligents d’Apple, la seule option étant 200 $ moins chère, cependant, le dernier rapport de CIRP ne montre pas un tel impact.

Les données du CIRP indiquent que le marché américain des haut-parleurs intelligents a atteint 126 millions d’appareils en juin 2021, Amazon représentant la grande majorité à 69% avec ses appareils Echo et Google ayant une part de marché d’environ 20%.

Le rapport n’a pas étiqueté la part de marché exacte du HomePod/mini, mais sur la base du graphique, il semble avoir augmenté très légèrement en glissement annuel pour atteindre environ 7 millions d’unités, plaçant la part de marché des HomePod aux États-Unis en dessous de 10 %.

Un autre point saillant du rapport était qu’Amazon et Google dominent également lorsqu’il s’agit d’installer plusieurs haut-parleurs intelligents dans les maisons des clients.

Amazon a également une plus grande part de foyers de haut-parleurs intelligents. Sur la base des analyses CIRP et de la comptabilisation des maisons avec plusieurs appareils (ci-dessous), nous estimons que plus de 50 millions de foyers américains ont au moins un appareil Amazon Echo et environ 23 millions de foyers ont au moins un appareil Google Nest/Home. Les fabricants cherchent à vendre plusieurs appareils aux consommateurs, afin de créer un obstacle plus important au passage à des systèmes concurrents. Par cette mesure, Amazon a réussi, avec plusieurs appareils dans plus de 20 millions de foyers américains. À titre de comparaison, Google compte environ 8 millions de foyers avec plusieurs appareils Nest/Home et Apple n’en compte que deux millions avec plus d’un HomePod.