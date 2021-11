La part de marché de l’iPhone au quatrième trimestre 2021 devrait atteindre 23%, prenant la tête de Samsung

Sur la base des données de la chaîne d’approvisionnement sur les niveaux de production de smartphones, une société d’intelligence de marché prévoit que la part de marché de l’iPhone pour le quatrième trimestre 2021 atteindra 23,1%. Ce serait en hausse par rapport aux 15,9% du trimestre dernier, et suffisant pour prendre de manière convaincante le slot n°1 de Samsung.

Apple devrait bénéficier à la fois d’une forte demande pendant les vacances et d’une meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement que ses concurrents – des facteurs également cités dans un précédent rapport sur les tablettes…

TrendForce affirme que l’incertitude économique et les pénuries de composants continuent de restreindre les ventes de smartphones en général, malgré quelques améliorations.

Le marché des smartphones montre une amélioration de la demande au cours du second semestre de cette année en raison de la haute saison des activités promotionnelles du commerce électronique et de l’atténuation des épidémies de COVID-19 dans des régions telles que l’Asie du Sud-Est, selon les dernières enquêtes de TrendForce. Cependant, il y a eu d’importantes pénuries de composants, notamment les SoC 4G, les SoC 5G bas de gamme, les circuits intégrés de pilotes de panneau d’affichage, etc. Les lacunes persistantes des composants empêchent les marques de smartphones d’augmenter la production d’appareils pour le second semestre de l’année. […]

À l’avenir, un point d’observation important sur le marché des smartphones est de savoir si la pandémie affaiblira davantage la demande.