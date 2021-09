La part de marché de l’iPhone chute à la quatrième position mondiale avant le lancement de l’iPhone 13 : rapport

in

Le développement précède le lancement par Apple de la série iPhone 13, vraisemblablement plus tard ce mois-ci. (Crédit photo : .)

La part de marché mondiale de l’iPhone est tombée à 13,7% au deuxième trimestre, faisant passer le produit phare du géant de la technologie basé à Cupertino à la quatrième place, contre la deuxième au classement général, selon les données de TrendForce.

La baisse significative de la part de marché sur le trimestre découle de la baisse de la production d’iPhone. Le développement précède le lancement par Apple de la série iPhone 13, vraisemblablement plus tard ce mois-ci.

TrendForce a déclaré que la production totale trimestrielle d’iPhone d’Apple avait diminué de 22,2% en glissement trimestriel pour atteindre 42 millions d’unités. Apple utilise le deuxième trimestre pour faire la transition entre l’année précédente et la série iPhone de l’année en cours.

L’augmentation du nombre de cas actifs de Covid-19 en Malaisie et les pénuries de composants et de puces en cours ont également probablement affecté la production d’iPhone d’Apple.

Le déclin d’Apple a permis à Samsung, Xioami et Oppo d’occuper les trois premières positions sur le marché mondial. Samsung détenait une part de marché de 19% au deuxième trimestre, suivi par Oppo et Xioami, tous deux avec 16,1%. Un autre fabricant chinois, Vivo, a complété le top cinq avec une part de marché de 11,1 pour cent. Vivo a également subi une baisse séquentielle de 8,1% de sa production à 34 millions d’unités, y compris les appareils iQoo.

TrendForce a également souligné que la production mondiale de smartphones a chuté de 11% séquentiellement à 307 millions d’unités au cours du deuxième trimestre. Sur un an, la production a augmenté de 10 pour cent. La production mondiale au premier semestre s’élevait à 652 millions d’unités, soit 18% de plus que l’année précédente.

Le rapport TrendForce indique que la récente poussée de Covid-19 en Inde a touché la production et les ventes de Xiaomi, Vivo et Oppo au deuxième trimestre.

Malgré la sortie de LG en avril, il a produit 9,4 millions d’unités de smartphones en 2021 et détenait une part de marché de 1%. La sortie de LG du marché indien de la téléphonie mobile pourrait aider Lenovo, Samsung et certaines marques nord-américaines à étendre leur empreinte.

