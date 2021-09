La part de marché de l’iPhone tombe à la 4e place ; devrait regagner le n ° 2

La part de marché de l’iPhone sur le marché mondial des smartphones est tombée à 13,7% au deuxième trimestre, avant le lancement de l’iPhone 13 plus tard ce mois-ci. Le deuxième trimestre est historiquement le trimestre le plus lent pour les ventes d’iPhone, les clients attendant les nouveaux modèles phares.

La baisse place Apple à la 4e place, derrière Samsung, Oppo et Xiaomi…

TrendForce a publié ses estimations de production pour le deuxième trimestre de l’année, notant une baisse séquentielle de 11% mais une hausse de 10% en glissement annuel.

Les récentes flambées de cas de COVID-19 en Inde, au Vietnam et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est ont eu un impact négatif sur le marché mondial des smartphones en termes de production et de demande, selon les dernières enquêtes de TrendForce. La production mondiale de smartphones pour le 2T21 a chuté de 11% QoQ à un total de 307 millions d’unités.

La société d’information sur le marché a déclaré que Samsung avait été le plus durement touché, tout en conservant confortablement son avance globale.

La production de smartphones de Samsung pour le 2T21 a atteint 58,5 millions d’unités, ce qui était le plus élevé parmi toutes les marques de smartphones, mais représentait une baisse de 23,5% au cours du trimestre. Étant donné que l’Inde et le Vietnam représentent la majorité de sa capacité de production de smartphones, les graves épidémies de COVID-19 dans les deux pays au cours du 2T21 ont eu un impact significatif sur le volume de production. Cette année, Samsung restera la première marque de smartphones en termes de production trimestrielle et annuelle. Cependant, il aura de plus en plus de difficultés à préserver sa part de marché en constante diminution à l’avenir. La concurrence ne fera que s’intensifier à mesure que les marques rivales sont devenues excellentes dans la conception et la fabrication de smartphones.