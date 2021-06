La part de marché de Sula augmente de 10% malgré la pandémie d’augmentation de la consommation domestique

« Le tourisme va continuer à être déprimé, les voyages d’affaires vont mettre au moins 2 ans pour revenir à la normale et les ventes institutionnelles ne reviendront pas de sitôt. Mais il y a eu un changement massif vers la consommation domestique », a déclaré Samant.

La pandémie a été difficile pour la plupart des entreprises de consommation discrétionnaire, mais Sula Vineyards a réussi à augmenter sa part de marché au cours de la période à 70 %, contre 60 % il y a un an.

Rajeev Samant, PDG fondateur de Sula Vineyards, a souligné que même si cela a été une expérience horrible, la pandémie a également été l’occasion de faire les choses différemment. « Nous avons travaillé sur l’hospitalité sans augmenter la base de coûts et améliorer l’expérience pour le client. Et j’étais aussi là pour toute la récolte du millésime 2020, ce que je n’ai pas fait depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Sula est sortie de la pandémie beaucoup plus forte. Aujourd’hui, nous avons une entreprise un peu réduite en termes d’effectifs et d’opérations. Nous avons réduit le travail contractuel de 60 à 70 personnes par jour à 20, d’autant plus que beaucoup étaient retournés dans leurs villages », a-t-il ajouté.

Sula détient désormais une part de marché de 70 % des ventes de vin au détail, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’est toujours concentré sur le consommateur. Sula a éliminé toutes les dépenses marketing et s’est concentré uniquement sur le numérique, a-t-il ajouté.

Après la fin du premier verrouillage, l’entreprise a connu un rebond massif et a fait des affaires fulgurantes. Le complexe avait 90 % d’occupation pendant 5 mois avant le deuxième verrouillage, ce qui était inattendu. « Avant cela, nous fonctionnions à 65 % d’occupation et tout à coup, nous sommes passés à 90 % d’occupation. Sula a 40 acres, 60 clés et en termes de densité d’invités, vous rencontrez à peine d’autres invités », a-t-il déclaré.

Concernant l’acquisition de York Winery, Samant a déclaré que l’accord interviendrait ce mois-ci. « Les petits établissements vinicoles ont connu des difficultés, cela a été une période difficile et Covid n’a pas facilité les choses. York est notre voisin, nous nous connaissons bien, nous nous respectons. Nous pourrons immédiatement élargir la portée de la distribution de York, doubler le nombre de distributeurs, tripler le nombre de détaillants », a-t-il déclaré.

Samant a déclaré qu’il continuait d’être optimiste quant à la croissance du secteur du vin en Inde. « À partir de la mi-juin, les choses vont recommencer à s’ouvrir. Nous espérons accueillir à nouveau les touristes dans le vignoble à partir de juillet. L’année dernière, ce n’était qu’en septembre. Les changements structurels apportés à notre entreprise nous protégeront à long terme », a-t-il déclaré. “Je suis toujours optimiste sur le vin en Inde, la consommation globale est encore minime et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir”, a ajouté Samant.

