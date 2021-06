Ethereum (ETH)

La part de marché du produit d’investissement Ethereum augmente pour atteindre un niveau record

Alors qu’Ethereum a enregistré 47 millions de dollars d’entrées la semaine dernière, Bitcoin a connu une autre semaine, un triplé, de sorties. Les produits Ether totalisent désormais 11,83 milliards de dollars d’actifs sous gestion, contre 30 milliards de dollars pour Bitcoin.

Bitcoin a enregistré un triplé de sorties, la semaine se terminant le 31 mai ayant également enregistré une autre série de sorties axées sur les produits d’investissement Bitcoin.

Cependant, les sorties étaient mineures à seulement 4 millions de dollars la semaine dernière. Au cours des trois dernières semaines, les sorties totales s’élèvent à 246 millions de dollars, ce qui ne représente que 0,80 % des actifs sous gestion (AUM).

Les entrées de produits d’investissement Bitcoin (BTC) restent positives pour cette année à 4,4 milliards de dollars. BTC 2,86% Bitcoin / USD BTCUSD 37 907,58 $

Les investisseurs ont en effet profité de l’occasion pour acheter les creux avec des entrées nettes en produits d’investissement de 74 millions de dollars la semaine dernière, après la sortie record des deux semaines consécutives qui ont totalisé 151 millions de dollars, soit 0,34% des actifs sous gestion.

Et Ethereum en a reçu le plus avec ses entrées totalisant 47 millions de dollars la semaine dernière.

Cela a fait augmenter la part de marché du produit d’investissement Ethereum pour atteindre un niveau record de 27%, selon le rapport CoinShares.

Les Altcoins restent particulièrement populaires, en particulier les pièces de preuve de participation. Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et Ripple (XRP) ont enregistré des entrées de 5,2 millions de dollars, 3,8 millions de dollars et 4,5 millions de dollars respectivement. ADA 2,60 % Cardano / USD ADAUSD 1,77 $

En ce qui concerne les gestionnaires d’actifs numériques, les plus grands investissements en niveaux de gris et Bitwise n’ont eu aucun afflux la semaine dernière, mais alors que Grayscale a réussi à en voir, 0,5 million de dollars, au cours du mois dernier, Bitwise n’en a vu aucun.

La semaine dernière, 21Shares a enregistré les plus gros afflux de 34,8 millions de dollars, suivis de 30,6 millions de dollars par Purpose, qui a lancé le premier ETF Bitcoin en Amérique du Nord et son ETF Ether négocié à la Bourse de Toronto.

Ethereum/USD ETHUSD

2 751,0424 $143,335,21%

Volume 25,81 bVariation 143,33 $Ouverture 2 751,044 $Circulation 116,13 mCapacité boursière 319,47 b

