La part des emplois crypto et blockchain a augmenté de 118% en dix mois, selon de nouvelles données

Un nouveau rapport rassemblant les dernières données sur le marché du travail de la crypto-monnaie et de la blockchain a suggéré que des niveaux plus élevés d’adoption institutionnelle ont stimulé une demande croissante d’expertise dans le secteur.

Selon le site Web de l’emploi Indeed, cité aujourd’hui dans le Korea IT Times, à la mi-juillet 2021, la part globale des offres d’emploi de crypto et de blockchain sur la plate-forme a augmenté de 118% par rapport à début septembre 2020.

Cette solide croissance s’est également traduite par un changement dans les rôles recherchés, la part des postes de direction dans la crypto et la blockchain augmentant de 29,87% d’une année sur l’autre au 16 juillet. Les comptes des ressources humaines ont augmenté de 200 % dans le même temps. frame, tandis que les emplois de développement de logiciels sont en baisse à 29,7% de tous les postes de crypto et de blockchain, contre 34,8% un an plus tôt. Toutes les données sur l’attribution des rôles ont été extraites du simulateur de trading crypto, Crypto Parrot.

Comme l’observe le Korea IT Times, les rôles liés à la blockchain ont tendance à avoir une échelle salariale plus élevée que les autres postes technologiques, car ils nécessitent une solide compréhension de la cryptographie combinée à une expérience en économie comptable et en programmation orientée objet, entre autres domaines. . Alors que les crypto-monnaies et la blockchain, y compris DeFi, ont gagné du terrain dans les établissements d’enseignement au fil du temps, le rapport allègue que de nombreux développeurs du secteur restent largement autodidactes, suggérant que les programmes des universités et des collèges sont à la traîne.

Le rapport indique en outre que le recours au travail à distance pendant la pandémie peut s’avérer un bon choix pour une industrie qui valorise la décentralisation, encourageant les développeurs et les principaux chercheurs à s’engager avec plusieurs partenaires et employeurs sur différents projets.

Connexes: Meilleures offres d’emploi dans l’espace crypto en 2021

Bien que le rapport ne fournisse pas de données sur la proportion d’employeurs des secteurs public et privé à la recherche de talents en cryptographie, cette année, tout le monde, de l’agence de renseignement israélienne Mossad à la Banque d’Angleterre, a annoncé des rôles connexes.

Dans le secteur privé, la branche crypto de la société de gestion d’actifs Fidelity Investments prévoyait d’augmenter ses effectifs de 70 %, JPMorgan a commencé à accepter des candidatures pour les développeurs de logiciels axés sur la blockchain et Amazon cherchait quelqu’un pour diriger votre monnaie numérique. et blockchain. stratégie et feuille de route du produit au milieu d’affirmations non confirmées selon lesquelles le méga-détaillant a l’intention d’accepter les paiements Bitcoin (BTC) d’ici 2022.