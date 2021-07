La part des entreprises du secteur public central sur TReDS reste faible à 7%

in

Pas même 30 % des CPSE qui ont intégré l’une des plateformes TReDS n’effectuent de transactions sur celle-ci.

Crédit et financement pour les MPME : En novembre 2018, le ministère des MPME a mandaté toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 crore de roupies et les entreprises du secteur public central (CPSE) à s’inscrire au système d’actualisation des créances commerciales réglementé par la RBI (TReDS). Cela devait changer la donne pour résoudre le manque de liquidités auquel sont confrontées les MPME en raison des retards de paiement de leurs acheteurs commerciaux et gouvernementaux.

Trois ans plus tard, les entreprises du secteur public s’abstiennent toujours d’utiliser la plateforme TReDS.

Sur l’escompte total des factures qui s’est produit sur les trois plates-formes TReDS, à Rs 40 369 crores, la part des entreprises du secteur public central est à un maigre 7,24 pour cent, s’élevant à Rs 2 924 crores selon les données recueillies par Financial Express Online.

Il n’était que de trois pour cent au dernier exercice à 1 020 crore de roupies (source de données : RXIL).

Les trois plates-formes TReDS qui ont obtenu la licence d’exploitation sont Receivables Exchange of India (RXIL) ; M1xchange de Mynd Solution ; et Invoicemart, promu par A.TReDS, une joint-venture entre Axis Bank et mjunction services.

Selon les données partagées par les entreprises respectives, en termes de volume, la part en pourcentage de l’escompte de factures effectuée par les CPSE était de 18% chez RXIL (d’une valeur de Rs 2 218,60 crore), de 4,4% chez Invoicemart (environ 600 crore-plus) et seulement 0,73% à Rs 105,6 crore à M1xchange.

Un élément positif qui a été trouvé est une augmentation du nombre de CPSE enregistrées sur TReDS par rapport à l’année dernière. A partir de 2020, le nombre de CPSE inscrits sur TReDS est passé de 156 à 216 cette année. Selon le DPE, il y a 255 CPSE éligibles à l’enregistrement sur les plateformes TReDS.

Mais, il est crucial de noter que, même aujourd’hui, même pas 30 pour cent des CPSE qui ont intégré l’une des plates-formes TReDS n’y effectuent aucune transaction. Sur RXIL, 107 CPSE sont enregistrés mais seulement 24 ont effectué une transaction. “Sur ces 24 entreprises, seules cinq CPSE ont effectué des transactions de plus de Rs 50 crores et 17 CPSE ont réduit les factures de moins de Rs 10 crores”, a déclaré Gaikwad. Sur M1xchange, seules 20 des 69 CPSE enregistrées ont effectué des transactions à ce jour.

Croissance lente des transactions

Bien qu’il y ait une légère croissance des volumes de transactions par rapport à l’année dernière par les CPSE, elle n’est pas conforme aux directives du gouvernement.

En septembre 2020, le secrétaire aux MPME de l’époque, AK Sharma, avait écrit aux entreprises pour qu’elles intègrent TReDS et commencent à effectuer des transactions pour garantir les paiements en temps opportun aux MPME. La lettre indiquait : « De nombreuses entreprises n’ont pas encore rejoint ou effectué des transactions. Vous êtes invité à intégrer votre entreprise sur le TReDS et à commencer à effectuer des transactions. Financial Express Online a une copie de cette lettre.

“Bien qu’il y ait un ordre clair du gouvernement que les CPSE doivent s’inscrire sur la plate-forme et commencer à effectuer des transactions, cela ne se passe pas à l’échelle qu’il devrait”, a déclaré Ketan Gaikwad, directeur général de Receivables Exchange of India (RXIL) à Financial Express Online. .

Les raisons sont évidentes. « Les entreprises du secteur public n’ont aucune volonté d’effectuer des transactions sur TReDS en raison de la transparence qui découle des paiements via les plateformes TReDS », a déclaré Gaikwad. Une fois la facture téléchargée par le fournisseur MPME, elle doit être acceptée par l’entreprise. Cette acceptation crée une obligation pour eux d’effectuer le paiement à la date d’échéance (dans les 45 prochains jours), ce qui est un défi pour les CPSE à respecter, a déclaré Gaikwad. Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, il est considéré comme un défaut.

Retards de paiement

Un promoteur de MPME, Financial Express Online, a confirmé sous couvert d’anonymat que leurs acheteurs de CPSE les pénalisent en prolongeant la date de paiement s’ils insistent pour transmettre leurs factures sur la plateforme TReDS. Plusieurs autres porte-parole de l’industrie ont reconnu qu’il s’agissait d’une pratique courante parmi les entreprises du secteur public.

Rajata Mehra, partenaire de Rajat Chemical Industry et membre du Conseil national des MPME de la CII, a déclaré que le problème des retards de paiement avec les entreprises privées s’est amélioré avec l’introduction d’initiatives gouvernementales telles que le dépôt de déclarations semestrielles par les entreprises auprès du MCA sur leurs cotisations aux MPME. . Cependant, le problème des retards de paiement des entreprises du secteur public n’est pas encore résolu, a-t-il déclaré.

« Nous avons été témoins de plusieurs cas où les paiements sont invariablement retardés par les UAR, parfois jusqu’à un an. C’est une période énorme, énorme pour une MPME », a déclaré Mehra.

Sundeep Mohindru, PDG de M1xchange, a déclaré qu’un autre problème avec les CPSE est que leurs processus internes ne sont pas aussi bien alignés que ceux du secteur privé. « Dans le secteur public, l’approbation des factures prend 40 à 45 jours, parfois même plus, il n’y a donc aucune proposition de valeur pour une MPME pour augmenter sa facture sur TReDS », a-t-il déclaré.

Adoption par les CPSE

L’année dernière, l’ancien ministre de l’Union, Nitin Gadkari, avait déclaré qu’il y avait des paiements de cotisations d’une valeur de Rs 5 lakh crore au secteur des MPME de la part des agences gouvernementales, des entreprises du secteur public et des grandes industries.

À moins que les entreprises du secteur public ne commencent à effectuer des transactions sur la plate-forme pour apurer leurs paiements aux MPME à temps, les avantages de TReDS seront limités. “Le succès de TReDS serait entièrement basé sur l’adoption par le système de passation des marchés du secteur public, car il y a ici un rapport coût-bénéfice et risque-récompense substantiel pour les MPME”, a déclaré Mehra.

“La participation accrue des CPSE changera en effet la donne pour TReDS et les volumes sur la plate-forme”, a déclaré Prakash Sankaran, directeur général et PDG d’A.TReDS (propriétaire d’Invoicemart).

Pour augmenter l’adoption, les plateformes TReDS travaillent en étroite collaboration avec le ministère des MPME pour assurer une plus grande participation des PSU sur TReDS. « Il doit y avoir une contrainte selon laquelle pour tous les gouvernements qui achètent aux MPME, les paiements doivent être rendus obligatoires via TReDS, cela permettra de savoir quand les paiements des MPME sont effectués et fournira également d’excellentes données économiques sur l’état de l’économie » dit Gaikwad.

