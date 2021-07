La part des femmes MPE dans les achats publics reste lamentable malgré la croissance de la valeur en glissement annuel – voici pourquoi

Bharat Electronics, Hindustan Petroleum, GAIL (Inde), Bharat Petroleum Corporation, Indian Oil Corporation et bien d’autres étaient les principales CPSE qui ont acheté des biens auprès de femmes MPE au cours de l’exercice 21.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Même si les marchés publics des entreprises détenues par des femmes ont atteint un niveau record au cours de l’exercice 2020-21, leur part dans les 25 % des marchés annuels obligatoires des micro et petites entreprises (MPE) par les ministères centraux, les départements et les PSU est restée lamentable. L’objectif d’approvisionnement annuel pour les acheteurs publics des MPE a été révisé en 2018 à 25 % contre 20 % auparavant de leurs achats annuels totaux. L’approvisionnement de 25 pour cent comprenait un objectif de 3 pour cent auprès de MPE appartenant à des femmes que le gouvernement n’a pas réussi à atteindre chaque année.

Alors que les achats auprès de MPE appartenant à des femmes sont passés de Rs 232,56 crore à travers 1 410 entreprises au cours de l’exercice 19 et Rs 393,56 crore de 3 667 entreprises au cours de l’exercice 20 à Rs 724,81 crore de 4 926 entreprises au cours de l’exercice 21, la part a réussi à grimper de 0,15 pour cent à 0,50 pour cent. cent au cours de l’exercice 21 alors que l’objectif annuel était de 3 pour cent, selon les données de MPME Sambandh. Jusqu’à présent, au cours de l’exercice 22, les achats des femmes MPE s’élevaient à Rs 138,13 crore auprès de 600 entreprises avec une part de 0,69%.

Les commentaires du Bureau du Commissaire au Développement, Ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises n’étaient pas disponibles immédiatement pour cette histoire.

« Le défi est dans les deux sens – le manque de sensibilisation parmi les femmes entrepreneurs et le gouvernement n’a pas non plus été très enthousiaste. Soit elles n’auraient pas besoin du produit, soit les femmes ne sauraient pas comment l’aborder, soit elles n’en auraient tout simplement aucune idée. Après de multiples contributions, le gouvernement avait accepté un objectif annuel de 3 pour cent, mais il n’y a pas de progrès en tant que tel. De plus, les retards de paiement sont un gros problème. Il est plus difficile pour les femmes entrepreneurs d’obtenir des paiements à temps. Les femmes entrepreneurs sont prêtes à s’engager, mais le problème de paiement est alors un obstacle. L’attitude du gouvernement a également été tiède », a déclaré Rajni Agrawal, présidente de la Fédération des femmes entrepreneurs indiennes à Financial Express Online.

Parmi les principaux CPSE, qui ont acheté des biens auprès de femmes MPE au cours de l’exercice 21, figuraient Bharat Electronics qui a acheté des biens de Rs 86 crore à 576 unités de femmes, Hindustan Petroleum – Rs 95 crore à partir de 476 unités, GAIL (Inde) – Rs 48 crore à partir de 32 unités, Bharat Petroleum Corporation – Rs 23 crore de 203 unités, Indian Oil Corporation – Rs 35 crore de 139 unités, Hindustan Aeronautics – Rs 31 crore de 133 unités, Power Grid Corporation – Rs 26 crore de 69 unités, etc., les données ont montré.

« Il n’y a pas eu suffisamment de tentatives des deux côtés – le gouvernement ainsi que les femmes entrepreneurs pour améliorer la participation aux commandes publiques. Les entreprises féminines ne sont pas très nombreuses et la majorité d’entre elles sont des micro-entreprises. Cependant, les UPE devraient se manifester en s’engageant avec les entreprises féminines pour l’achat de biens, mais c’est aussi une question de volume et de qualité. Ici, pour améliorer la qualité, les femmes entrepreneurs peuvent s’adresser aux salles d’outils du gouvernement pour les processus de formation et de développement. Le gouvernement devrait également organiser des programmes de formation et de motivation spécifiques pour les femmes et faire participer les banques également pour relever les défis liés au crédit », a déclaré à Financial Express Online Manguirish Pai Raikar, président du Conseil national des MPME, Assocham.

Dans l’ensemble, la part des MPE dans les marchés publics annuels totaux était passée de 26,32 pour cent au cours de l’exercice 19 à 30,18 pour cent au cours de l’exercice 20, mais s’était contractée à 28,04 pour cent au cours de l’exercice 21. D’autre part, la part des MPE SC/ST était restée constante autour de 53 à 54 % depuis l’exercice 19, même si le montant des achats avait diminué de 824 crores de Rs au cours de l’exercice 19 à 692 crores de Rs au cours de l’exercice 20, et 753 crores de Rs au cours de l’exercice 20.

