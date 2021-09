La part des prêts aux MPME dans les prêts commerciaux en valeur bondit de plus de 50 % en cinq ans : rapport

Une croissance de 33 pour cent de la part en valeur et de 47 pour cent de la part en volume des prêts aux micro-entreprises parmi les MPME a été enregistrée de l’exercice 17 à l’exercice 21.

Crédit et financement pour les MPME : Les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent une part importante de l’ensemble des prêts commerciaux en volume, ont également connu une augmentation de près de 52 pour cent en valeur. De 16,2 % au cours de l’exercice 17, la valeur des prêts aux MPME dans les prêts commerciaux est passée à 24,6 % au cours de l’exercice 21, selon un nouveau rapport sur les données globales des prêts. Le volume des prêts aux MPME (exposition au crédit jusqu’à Rs 50 crore) représentait 85% des prêts commerciaux en mars 2021, a déclaré le bureau de crédit CRIF High Mark dans son rapport How India Lnds 2021. croissance en glissement annuel à partir de mars 2021 en termes de prêts actifs et de 2,3% en termes d’encours de portefeuille. Il est important de noter que la part du crédit bancaire aux micro et petites entreprises dans le crédit bancaire brut de l’Inde s’élevait à 10,07 pour cent en juillet, selon les données de la Reserve Bank of India. Le crédit bancaire brut était de Rs 109,10 crore lakh en juillet.

Le rapport a également noté une croissance de 33 pour cent de la part en valeur et de 47 pour cent de la part en volume des prêts aux micro-entreprises parmi les MPME de l’exercice 17 à l’exercice 21. En ce qui concerne la part de marché, les banques publiques et privées ont dominé le marché global des prêts commerciaux et des prêts aux MPME (en valeur et en volume). Selon le rapport, les banques privées ont dominé l’encours du portefeuille de prêts aux MPME avec une part de 41,7%, tandis que les banques du secteur public ont dominé les prêts actifs avec une part de 39,7% en mars 2021. En outre, il y a eu une croissance de 37 pour cent. cent dans les montages en valeur pour les prêts MPME de FY17 à FY21.

Avec la facilité des restrictions liées à Covid, les prêts bancaires aux MPE en juillet ont affiché une croissance de 0,2% à Rs 10,99 lakh crore contre Rs 10,96 lakh crore en juillet de l’année dernière, selon les données de la RBI. La croissance du crédit est devenue négative en avril de cette année à moins 2,2% après avoir enregistré la plus faible croissance du déploiement de crédit à 2,5% en mars de cette année au milieu de la deuxième vague de la pandémie. La croissance s’était établie à moins 3,6 pour cent en mai et à moins 3,5 pour cent en juin.

Selon les dernières données du gouvernement sur le programme phare post-Covid pour les MPME – ECLGS, 60,6% de la limite de prêt de Rs 4,5 lakh crore ont été sanctionnés au 2 juillet 2021. Rs 2,73 lakh crore de prêts ont été sanctionnés, dont Rs 2,14 lakh crore ont été décaissés par les banques partenaires et les NBFC. De plus, des garanties ont été émises pour des prêts accordés à environ 1,09 crore de MPME, a informé le ministre des MPME Narayan Tatu Rane au Rajya Sabha en juillet.

