La part des promoteurs les plus cotés dans les ventes de logements s’élève à plus de 16% au cours de l’EX21

Ces facteurs soutiennent une saine reprise des ventes au cours du second semestre de l’exercice 2022, la reprise étant aidée dans une certaine mesure par des concessions sur les droits de timbre et d’autres incitations fournies par certains gouvernements d’État.

Les acheteurs de maison se tournent de plus en plus vers des promoteurs réputés et cotés en bourse avec un record établi pour acheter la maison de leurs rêves, ce qui fait que la part de marché des neuf premiers promoteurs cotés en bourse est passée à plus de 16 % au cours de l’exercice 21, contre seulement 6 % au cours de l’exercice 2017, a déclaré l’agence de notation Icra. jeudi.

“Les acheteurs se sont penchés sur un inventaire terminé et sur des développeurs ayant des antécédents bien établis en matière d’achèvement de projets dans les délais et de qualité”, indique le rapport.

La tendance à long terme à la consolidation du marché, qui résulte de l’évolution des préférences des consommateurs et d’une augmentation soutenue de la part de marché des grands développeurs parmi les lancements récents, devrait se poursuivre, a-t-il déclaré.

«Les demandes de renseignements à domicile ont augmenté après juin 2021, tandis que les moteurs fondamentaux de la demande restent intacts avec une reprise progressive de l’activité économique après la deuxième vague et serviraient de catalyseurs clés à la reprise des ventes dans le secteur de l’immobilier résidentiel. Alors que les grands promoteurs reprennent le lancement de nouveaux projets, qui avaient été temporairement impactés au premier trimestre de l’exercice 2022, leur part des ventes devrait continuer de s’améliorer dans l’ensemble des ventes immobilières résidentielles », a déclaré le vice-président adjoint et chef du secteur d’Icra, Kapil Banga.

L’Icra a déclaré que les ventes de logements dans les huit principales villes avaient chuté de 19% en glissement trimestriel à 68,5 millions de pieds carrés (MSF) au premier trimestre de l’exercice 2022 en raison de la deuxième vague d’infections à Covid-19. La baisse séquentielle intervient sur une base élevée du quatrième trimestre de l’exercice 2021 (87,4 MSF), les deuxièmes ventes les plus élevées depuis l’exercice 2012. Cependant, les ventes résidentielles ont plus que doublé par rapport aux ventes de 33,7 MSF enregistrées au premier trimestre de l’exercice 2021.

Avec un accent accru sur la vaccination et une réouverture plus rapide de l’économie, contrairement à l’année dernière, les ventes devraient retrouver leurs niveaux antérieurs à court et à moyen terme. Cela est dû au fait que malgré des perturbations importantes au premier trimestre de l’exercice 2022, la tendance sous-jacente de la demande est restée intacte, sous l’effet de facteurs tels que les faibles taux d’intérêt pluriannuels, la demande de plus d’espace résidentiel en raison du passage aux modèles de travail hybrides et demande, a indiqué l’agence.

Banga a déclaré que l’impact de la deuxième vague a été inférieur à celui de la première vague, en raison de facteurs tels que de nombreux employés continuant de travailler à domicile, des restrictions de verrouillage localisées et un degré de certitude plus élevé concernant les niveaux de revenus futurs et la stabilité.

« En particulier, le secteur IT-ITeS a connu de solides performances financières avec une augmentation des embauches, ce qui a soutenu la demande des employés de ces secteurs. La préférence pour des logements plus grands et de meilleure qualité soutient également les achats de résidences secondaires qui étaient restés faibles les années précédentes. Bien que la deuxième vague ait endommagé le marché après une bonne courbe de reprise au deuxième semestre de l’exercice 2021, une courbe de reprise similaire est également attendue au cours de la seconde moitié de l’exercice 2022 », a-t-il déclaré.

