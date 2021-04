La part du dollar dans les réserves de devises mondiales atteint son plus bas niveau en plus de 25 ans ⋆ .

par Peter Schiff, Schiff Gold:

La semaine dernière, nous avons signalé que le fonds russe National Wealth déversait des dollars et se tournait vers l’or. Les Russes se sont engagés dans une politique de dédollarisation intentionnelle depuis plusieurs années. Mais il semble que cela pourrait faire partie d’un mouvement mondial plus large loin du billet vert.

La part du dollar dans les réserves mondiales de devises a considérablement baissé au quatrième trimestre de 2020, tombant à son plus bas niveau en 25 ans, selon les données récemment publiées par le FMI. À l’échelle mondiale, le dollar ne représente plus que 54% des réserves mondiales de devises. La dernière fois que la part du billet vert était aussi basse, c’était en 1995.

Comme l’a rapporté Bloomberg, la baisse des réserves en dollars intervient «au milieu de questions sur la durée pendant laquelle le dollar peut conserver son statut de monnaie de réserve prééminente».

Pendant ce temps, la part de l’euro dans les monnaies de réserve mondiales est passée de 21,2% à 20,5% et la part de yuans est passée de 2,1% à 2,3%. Le yuan ne représentait que 1,9% des réserves mondiales sur les trois derniers mois de 2019.

Le rapport Bloomberg note que le yuan chinois se transforme en une «force avec laquelle il faut compter» sur les marchés des devises. Un nombre record de yuans a changé de mains à Londres l’année dernière. Londres est le premier centre de change au monde.

De nombreux analystes estiment que le monde est en train de remplacer le système monétaire mondial dominé par le dollar par un «cadre de devises à réserves multiples». Un analyste de la CIBC a déclaré à Bloomberg qu’il voyait un «thème de combustion lente» s’éloigner du dollar vers ce cadre multidevises.

D’autres analystes disent qu’il ne s’agit que d’une anomalie statistique due à la faiblesse significative du dollar pendant la pandémie. Une fois le dollar récupéré, sa part des réserves de change reviendra à un niveau normal. Mais la part du dollar dans les réserves mondiales est sur une tendance à la baisse depuis plus de deux ans.

La question devient: le dollar va-t-il se raffermir de manière significative? Compte tenu du nombre record de dollars actuellement créés à partir de rien et injectés dans l’économie, cela semble peu probable.

Dans un podcast récent, Peter Schiff a déclaré qu’il pensait que la part du dollar dans les réserves mondiales ressemblait davantage à une baisse encore plus importante.

Je pense que d’ici la fin de cette année, le pourcentage de réserve du dollar atteindra ce plus bas et atteindra un nouveau plus bas alors que de plus en plus de banques diversifient leurs réserves de dollars américains vers d’autres devises telles que l’euro ou le yen japonais. «