La part du taux de hachage Bitcoin enregistre un changement après la mise hors ligne de 70 % de la capacité minière de la Chine

Malgré les dernières mesures strictes de la Chine, il n’y a pas eu d’autre augmentation de la quantité de BTC envoyée par les mineurs aux échanges cryptographiques pour la vente depuis le pic du mois dernier. Pourtant, le BTC détenu sur Binance a atteint de nouveaux sommets au cours du mois dernier.

Le taux de hachage de Bitcoin continue de baisser, atteignant 87,3 TH/s mardi, ce qui a été vu pour la dernière fois fin octobre. Le taux de hachage a maintenant chuté de 50% depuis le pic de la mi-mai.

Au moment de la rédaction, le taux de hachage est de 98,7 Th/s, selon Bitinfocharts.

Le taux de hachage d’Ethereum a également diminué, mais ce n’est pas aussi grave que Bitcoin. Le prix des machines de minage de bitcoins a également baissé d’environ 40% par rapport à son point le plus élevé, affecté par la baisse du prix de la crypto.

Ce crash du taux de hachage est dû à la répression de l’extraction de crypto-monnaie par la Chine, entraînant la mise hors ligne d’environ 70% de la capacité d’extraction de Bitcoin en Chine, qui devrait être plus proche de 90% d’ici la fin de ce mois, a déclaré Kevin Zhang, vice-président. chez Foundry, une filiale du Digital Currency Group de Barry Silbert, la société mère de Grayscale Investments.

“Le sentiment est évidemment assez morne”, et la réalité est que la Chine n’est plus la plaque tournante de l’extraction de crypto, a-t-il déclaré.

Mais les mineurs se déplacent maintenant à l’étranger, et “les mineurs chinois se sont rapidement mobilisés”. Déjà, ils ont étendu leurs opérations en dehors de la Chine ; un processus accéléré avec l’interdiction de la Mongolie intérieure plus tôt cette année.

Cela signifie seulement que la domination des mineurs de bitcoin basés en Chine, qui détenaient la grande majorité de la capacité d’extraction du réseau de bitcoin, s’estompe et s’accélère.

Les principaux pools de minage de bitcoins chinois enregistrent déjà une forte baisse de leur part de taux de hachage tandis que Foundry enregistre une forte augmentation, selon les données de The Block.

Outre la répression, la pénurie mondiale de puces et un changement pour le matériel minier y contribuent également.

Malgré cela, il n’y a pas eu d’autre augmentation de la quantité de BTC envoyée par les mineurs aux bourses de crypto-monnaie pour la vente depuis le pic du 19 mai. Pendant ce temps, le montant de BTC détenu sur Binance a atteint de nouveaux sommets au cours du mois dernier, actuellement au-dessus de 570K BTC, bien plus que tout autre échange.

“Bien qu’il y ait de nombreux facteurs en jeu, l’augmentation est probablement au moins partiellement causée par les investisseurs qui déplacent leur BTC des bourses chinoises vers Binance, qui n’a pas officiellement son siège en Chine continentale”, a déclaré Coin Metrics.

Comme nous l’avons signalé, la Chine a intensifié ses mesures contre le commerce de crypto comme la banque centrale a annoncé lundi qu’il est interdit aux banques et aux institutions financières, y compris AliPay, de fournir leurs services aux fournisseurs et aux utilisateurs de crypto.

En bref, la raison pour laquelle la Chine a adopté une position plus ferme sur les crypto-monnaies est qu’à mesure que l’importance du système financier augmente, servant l’économie réelle comme fondement et promeut un cycle vertueux et un développement sain de l’économie et de la finance, https:// t.co/LfXJKBYnON – Sαlly W 嘎知 (@sallywang666) 23 juin 2021

Selon Sino Global Capital, il s’agit d’un « moyen PBOC de limiter les options pour le grand public d’entrer sur le marché du trading spéculatif » en interdisant une méthode de rampe d’accès et de sortie du RMB chinois. Cette mesure pourrait être prise pour empêcher la fuite de capitaux non autorisée et le blanchiment d’argent.

Fait intéressant, au milieu de tout cela, AliPay a déployé une nouvelle fonctionnalité où les utilisateurs peuvent acheter des jetons non fongibles (NFT) dans l’application en utilisant RMB.

