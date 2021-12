La partenaire de Young Dolph, Mia, prend la parole lors du dévoilement de la plaque de rue de Memphis

Lire du contenu vidéo

jeune dauphin vient d’être honoré à Memphis avec un nom de rue, une cérémonie qui a comporté quelques mots touchants de son partenaire de longue date, qui espère que la violence dans la communauté ralentit.

Mia Jaye était sur place mercredi pour le dévoilement d’Adolph « Young Dolph » Thornton Jr. Avenue – la nouvelle route de la ville qui honorera désormais sa mémoire. Avec ses deux enfants à ses côtés, MJ a fait l’éloge du regretté rappeur … chantant ses louanges et l’impact qu’il a laissé sur ses enfants.

Mia a déclaré que Dolph était un bon modèle et figure paternelle pour le fils du couple, tout en traitant sa petite fille comme une reine … et elle dit qu’elle espère que c’est l’héritage dont il se souvient, celui de la famille et de la communauté.

Un autre point soulevé par Mia était que Dolph dans les coulisses de sa carrière de rap était une personne gentille et douce.

Mia veut que la mort de Dolph rappelle que les hommes noirs méritent de vivre, de vieillir et de prendre soin de leur famille. Mia dit que le panneau de signalisation devrait servir de symbole pour ce message.

La conseillère municipale Martavius ​​Jones et le conseiller municipal JB Smiley Jr. faisaient partie du groupe de politiciens locaux présents à la cérémonie.

Dauphin était abattu et tué le mois dernier en plein jour. Son enquête pour meurtre est actuellement en cours… mais aucun suspect n’a encore été appréhendé. Il avait 36 ​​ans.

