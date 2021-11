La partenaire du jeune Dolph, Mia Jaye, remercie les fans pour leurs « prières » après la mort du rappeur

Le partenaire de longue date de Young Dolph, le rappeur basé à Memphis, abattu mercredi devant une biscuiterie locale, s’exprime. Juste un jour après que la fusillade mortelle a tragiquement coûté la vie à Dolph à l’âge de 36 ans, Mia Jaye s’est adressée aux médias sociaux pour remercier les fans du rappeur « Rich Slave », dont le nom est Adolph Robert Thornton, Jr., pour leur soutien au milieu de la tragédie .

Jaye a rompu son silence sur la mort de son partenaire sur son histoire Instagram, où elle a partagé une vidéo de Dolph jouant avec leur fille, Ari, écrivant sur le clip, « La question est… Comment vais-je jamais dire à mes bébés que papa est ne jamais rentrer à la maison ? » Le couple a également le fils de lièvre Tre. Dans un deuxième article sur son histoire, Jaye a écrit : « Dieu me donne la force… Adolph, je t’aime de tout mon cœur et de toute mon âme. » Jaye a ensuite partagé un troisième message texte plus long dans lequel elle a remercié les fans pour leurs prières et leur soutien.

« Merci à tous pour toutes vos prières, votre amour, votre soutien, vos messages… Je ne les vois peut-être pas tous mais quand mes yeux ne sont pas pleins de larmes, j’en attrape quelques-uns », a-t-elle écrit. « Néanmoins, tous les vrais positifs, vibrations, énergie et prières sont les bienvenus… Parce que Dieu sait que j’en ai besoin. »

Le message de Jaye est arrivé peu de temps après que le chef de la police de Memphis, Cerelyn « CJ » Davis, a confirmé que Dolph, 36 ans, était décédé mercredi dans une fusillade mortelle à Memphis. Selon Davis, le musicien achetait des cookies chez Makeda’s Homemade Butter Cookies lorsqu’il a été abattu. Des photos partagées plus tard par le service de police sur Twitter et extraites de séquences de surveillance montraient deux suspects sortant d’une Mercedes-Benz blanche à deux portes armés d’armes à feu et s’approchant de Dolph. Selon la police, le suspect a tiré sur Dolph à plusieurs reprises avant de s’enfuir. Les autorités ont déclaré que « les suspects se sont approchés de la victime alors qu’il se trouvait à l’intérieur de l’entreprise et ont tiré sur la victime à plusieurs reprises. Les suspects ont ensuite pris la fuite ». Aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec le meurtre de Dolph pour le moment.

Natif de Chicago qui a grandi à Memphis, Dolph a sorti son premier album studio, King of Memphis, en 2016. Il a ensuite sorti plusieurs autres albums au cours des années suivantes, dont son cinquième album, Rich Slave en 2020, qui est devenu n ° 1. 5 sur le palmarès Billboard 200. Il est bien connu pour des chansons telles que « Get Paid », « Blue Diamonds » et « RNB » avec Megan Thee Stallion. Dolph laisse dans le deuil Jaye et leurs deux enfants.