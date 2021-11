La participation au baptême de la reine est «une très bonne nouvelle» mais toujours pas de mise à jour sur celle de Lilibet | Royale | Nouvelles

Dimanche après-midi, la reine Elizabeth II, 95 ans, faisait partie des invités assistant au baptême conjoint de Zara Tindall et de la princesse Eugénie pour leurs bébés royaux. Des amis proches et des membres de la famille immédiate se sont réunis pour la cérémonie qui s’est tenue à la chapelle All Saints à Great Windsor Park.

Les images de l’événement montrent Eugénie et Jack Brooksbank rayonnants à leur arrivée à la cérémonie de baptême de leur premier enfant, August, né en février.

Zara et Mike Tindall sont arrivés dans des voitures séparées pour l’occasion, au cours de laquelle leur troisième enfant Lucas Philip Tindall, né en mars, a été baptisé aux côtés de son cousin germain.

La présence de Sa Majesté intervient après une série d’engagements annulés du monarque après son séjour d’une nuit à l’hôpital le mois dernier.

Le week-end dernier, Sa Majesté a été forcée de se retirer du service du dimanche du Souvenir à Londres après s’être foulée le dos.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que c’était « une très bonne nouvelle » de voir la reine de retour après sa période de repos.

Il a ajouté que la cérémonie aurait probablement vu certaines traditions être observées, comme le port de la réplique de la robe Honiton, une robe de baptême royale.

Il a déclaré: « C’est une très bonne nouvelle que la reine ait assisté au baptême commun aujourd’hui et il faut espérer que ce sera le premier des nombreux engagements auxquels elle pourra assister dans les mois à venir.

« Cela lui aura apporté beaucoup de plaisir personnel d’assister à cet événement important dans la vie de deux de ses arrière-petits-enfants.

Notamment, M. Fitzwilliams a souligné qu’il n’y avait pas encore d’informations sur le baptême du plus jeune enfant du duc et de la duchesse de Sussex.

Il a déclaré: «Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles ont ramené des bouteilles d’eau bénite du Jourdain, qui sont utilisées lors des baptêmes royaux, lors de leur récent voyage.

« Il n’y a eu aucune information quant à quand ou où Lilibet, le deuxième enfant des Sussex, doit être baptisé. »

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leurs fonctions royales en 2020, ont accueilli leur fille Lilibet Diana en juin.

Le couple a baptisé leur premier enfant Archie, maintenant âgé de deux ans, lors d’une cérémonie privée deux mois après sa naissance.

Archie a été baptisé dans la chapelle privée du château de Windsor.

Le couple a publié des photos, prises par le photographe Chris Allerton, quelques heures seulement après la cérémonie.

Meghan et Harry n’ont divulgué aucune information quant à savoir s’ils envisagent de baptiser leur fille ou si une cérémonie a déjà eu lieu.