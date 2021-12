La participation Bitcoin des détenteurs à court terme chute alors que le prix tombe en dessous de k ; Les marchés boursiers se rallient à de nouveaux sommets

Pendant ce temps, le troisième milliardaire le plus riche du Mexique continue d’encourager ses partisans à investir dans le bitcoin et à éviter le fiat tandis que le vice-président du groupe Alibaba annonce : « J’aime la crypto ».

Les principaux actifs cryptographiques manquent toujours de direction, le Bitcoin revenant à moins de 50 000 $ et l’Ether à moins de 4 000 $ après le lundi vert. Les altcoins, cependant, parviennent toujours à conserver leurs gains, la capitalisation boursière totale restant supérieure à 2,45 billions de dollars.

Pour commencer la dernière semaine de 2021, Bitcoin a brièvement dépassé les 52 000 $, pour se hisser à un peu moins de 48 700 $.

Au milieu de cette action sur les prix, le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego a encouragé ses partisans à éviter le fiat et à investir dans le bitcoin.

« Éloignez-vous de la monnaie fiduciaire », a déclaré Salinas dans une vidéo publiée sur Twitter la semaine dernière.

« Le dollar, l’euro, le yen, le peso, c’est tous la même histoire. C’est de la fausse monnaie (faite) de mensonges en papier, et les banques centrales produisent plus d’argent que jamais. Investissez dans Bitcoin.

Lundi, il a conseillé à ses plus de 960 000 abonnés d’utiliser Bitso pour acheter du Bitcoin, puis de les transférer dans leur portefeuille. En juin, le troisième milliardaire le plus riche du Mexique a déclaré qu’il travaillait pour que sa banque, Banco Azteca, accepte le bitcoin dans le pays.

Mardi, Joe Tsai, vice-président exécutif du groupe Alibaba et propriétaire des Brooklyn Nets, a également tweeté : « J’aime la crypto.

J’ai posté ce graphique il y a exactement 3 ans aujourd’hui. Le prix est exactement là où prévu. Vous n’avez pas assez de crypto pour ce qui se passera en 2022. https://t.co/9vDdGdLdWE pic.twitter.com/das6StlPcG – filbfilb (@filbfilb) 27 décembre 2021

Pendant ce temps, le S&P 500 a augmenté de 1,4% lundi pour clôturer à un niveau record. Alors que le Dow Jones a grimpé d’environ 352 points, le Nasdaq Composite, riche en technologie, a également bondi de 1,4%. Après le rallye de la séance de lundi, les contrats à terme sur actions étaient calmes tôt mardi alors que Wall Street cherche à poursuivre ses sommets records au cours de la dernière semaine de l’année.

Les niveaux record sont survenus après la chute des actions à la fin du mois dernier, en partie à cause de la montée en puissance de la variante COVID-19 omicron. Cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé qu’ils raccourcissaient leur recommandation d’isolement pour les personnes testées positives à cinq jours au lieu de 10.

Les actions ont tendance à augmenter au cours des derniers jours de l’année, souvent appelés rallye du Père Noël, en raison de la légèreté des échanges et de la faible liquidité.

Mais beaucoup, comme les analystes de Morgan Stanley, ont appelé à de petits gains en 2022 après deux bonnes années, comme « probablement le reflet du fait que nous sommes probablement assez tard dans le cycle ».

Le S&P 500 est en hausse de 27,6% pour l’année, suivi du Nasdaq, dont le gain cette année a été de 23,1%, tandis que le Dow Jones est à la traîne avec des gains de 18,6%.

Cette année, alors que Bitcoin s’est institutionnalisé, l’actif crypto a évolué en tandem avec le marché boursier.

une sorte d’observation puérile – la crypto a subi une institutionnalisation de plusieurs années, le point d’inflexion étant les contrats à terme CME. Il fait désormais partie du complexe global du risque. La corrélation ne décrit que le mouvement directionnel commun, et non le rendement relatif ajusté en fonction du risque. https://t.co/mAVpzOCfGW – lumière (@lightcrypto) 27 décembre 2021

Les gains YTD de BTC ont été de 70,5%, tandis que l’ETH a augmenté d’environ 432% en 2021, selon Skew. L’or quant à lui est en baisse de 4,3%.

Cependant, l’activité commerciale reste modérée depuis que le marché a pris de l’ampleur au deuxième trimestre. Mais cela pourrait être une bonne chose, comme le note Bithedge,

« Si le volume commence à augmenter pendant le rallye, pas haussier. Cela signifie que mkt rencontre des vendeurs, beaucoup de munitions des acheteurs sont dépensées.

Dans le même temps, le total de Bitcoin détenu en dehors des réserves de change a atteint son plus haut niveau historique, selon la société de données de blockchain Glassnode.

annoté pour souligner à quoi ressemblent les hauts BTC typiques Espérons que nous pourrons revoir quelque chose comme ça en 2022, ou mieux encore en 2023, pour signaler facilement un bon moment pour prendre des risques, en supposant que vous considériez BTC comme toujours un indicateur important pour l’appétit pour le risque du segment crypto général https://t. co/jcgeDaQX2s pic.twitter.com/E5RMqMYIYu – G 跻 じ ( , 𝙎𝙚𝙣𝙥𝙖𝙞 ) (@DegenSpartan) 28 décembre 2021

Cette augmentation de l’offre souveraine intervient alors que les détenteurs à long terme voient leur participation augmenter de 4,8% pour atteindre 74,8% de toute l’offre souveraine de bitcoins au cours de la dernière année. La propriété de Bitcoin par les détenteurs à court terme, en revanche, est tombée à 25,2 %, contre 28 % en janvier.

« Un tel comportement en chaîne est plus généralement observé pendant les marchés baissiers du bitcoin, qui, rétrospectivement, sont en fait de longues périodes de redistribution des pièces des mains les plus faibles à celles qui ont une conviction plus forte et à plus long terme », a écrit Glassnode.

