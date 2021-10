La participation de Queen’s à la COP26 en question en raison de problèmes de santé –  » Veut être là « , déclare un expert | Royale | Nouvelles

Le commentateur royal américain Richard Berthelsen a parlé du récent séjour de la reine à l’hôpital, où il admet qu’il pourrait y avoir une incertitude quant à sa participation à la COP26 le mois prochain à Glasgow.

Cette semaine, le palais de Buckingham a annoncé que la reine avait annulé son voyage prévu en Irlande du Nord pour des raisons de santé et a révélé plus tard qu’elle avait passé une nuit à l’hôpital pour des tests.

Les médecins royaux ont envoyé le monarque voir des spécialistes à Londres mercredi.

S’adressant aux problèmes de santé actuels du Queens, M. Berthelsen a déclaré à CTV News: « C’est un peu là où nous étions hier, on nous a dit de ne pas être trop inquiet, ce que nous avons appris par la suite, c’est après que cette publication a été faite hier à propos de l’Irlande du Nord de deux jours de la reine le voyage étant annulé, il semble que la reine ait subi des tests à l’hôpital de Londres.

« Les rapports me disent qu’ils ont pris la décision après que les tests aient eu lieu dans la soirée et qu’il était probablement plus facile pour elle de rester dans cet hôpital, qui est une institution assez élitiste plutôt que de retourner à Windsor, qui est à environ 26 km de route.

« Elle est restée pour d’autres tests, peut-être quelques observations avant de retourner au château de Windsor à temps pour le déjeuner d’aujourd’hui. »

M. Berthelsen a ajouté: « Les photos de la reine des trois premières semaines de ce mois, engageant des engagements, l’un d’entre eux, jusqu’à mardi soir alors qu’elle était avec de grandes personnalités du monde des affaires et politiques, elle semblait être en assez bonne forme, marcher sans canne, sourire et s’amuser.

« Peut-être qu’elle s’est réveillée hier matin et avait d’autres sentiments au sujet de sa santé et évidemment les médecins travailleront avec beaucoup de prudence. »

Parlant de savoir si la reine participera à ses prochains engagements, il a ajouté : « Cela dépend vraiment des circonstances médicales exactes, de ce sur quoi nous avons vraiment très peu d’informations.

LIRE LA SUITE: William et Kate devraient assister au Royal Variety Show étoilé

«La reine était impatiente d’accueillir les dirigeants mondiaux à Glasgow la semaine prochaine, en conjonction avec le sommet sur l’environnement, c’est évidemment très important pour le prince Charles et le prince William qui participent également.

«C’est un tribunal de presse complet, c’est important pour le gouvernement britannique, c’est important pour de nombreuses personnes dans le monde, je pense que la reine veut être là, il ne fait aucun doute que sa santé suscite des inquiétudes, cela n’arrivera pas. «

La reine prévoyait auparavant d’avoir sa période d’automne la plus chargée depuis 2013 avec sept engagements publics prévus pour octobre, mais son récent passage à l’infirmerie a marqué sa première nuit à l’hôpital en huit ans.

Jeudi soir, le palais de Buckingham a publié une déclaration indiquant que la reine avait été hospitalisée pour des tests.

A NE PAS MANQUER

L’hospitalisation de la reine «pas trop préoccupante» alors que le monarque retourne au travail [REVEAL]

La reine a passé la nuit à l’hôpital en raison de craintes pour sa santé [ANALYSIS]

La dernière lettre de Meghan Markle est exactement «ce que la reine craignait» [INSIGHT]

Le palais de Buckingham a déclaré qu’elle était de « bonne humeur » à la suite d’enquêtes préliminaires lors de sa visite à l’hôpital.

La déclaration se lit comme suit: « Suite aux conseils médicaux de se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur. »