La participation de Sara García au Dakar est en danger

29/12/2021 à 17:19 CET

L’Espagnol Sara garcia, un motard, a été testé positif au COVID-19 lors du test PCR qui a été réalisé lundi 27 à son arrivée à Djeddah (Arabie saoudite) pour disputer le Dakar et ce qui serait sa quatrième participation au test historique est en danger.

« Je suis enfermé dans une chambre d’hôtel depuis de nombreuses heures, en compagnie d’un gros nœud dans le ventre et d’un mot qui résonne dans ma tête : ‘POSITIF’ & rdquor;a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

De plus, il montra son incrédulité. Depuis que son partenaire et également participant au Dakar, Javi Vega, a été testé négatif et c’est avec qui il a vécu ces derniers jours avant de se rendre en Arabie saoudite.

« Une situation étrange. Le PCR que j’ai fait au bivouac a été testé positif, comment cela se fait-il ? Javi a été testé négatif et je suis enfermé avec lui à la maison depuis quelques semaines & rdquor;, a-t-il poursuivi.

Sara García qui a déclaré à . qu’elle est « Physiquement parfait & rdquor;.

Ce point positif, selon le protocole établi par l’organisation dakaroise avant le litige, signifierait la fin de leur participation avant de commencer, mais les règles pourraient subir des changements en raison de l’augmentation des cas parmi les inscrits.

Le copilote de camion espagnol José Luis Criado et le pilote argentin Jeremías Gonzalez Ferioli ont également été testés positifs. Pour cette raison, le Dakar envisage d’effectuer un autre PCR aux participants ce jeudi pour confirmer les résultats.

Le Dakar 2022, marqué dans ses jours précédents par les contagions de COVID-19 par la variante Omicron, débutera le 1er janvier par le prologue, qui servira à établir l’ordre de départ de la première étape du lendemain.