La participation d’Elon Musk à Saturday Night Live fait bouger le marché

(Entreprise CNN) – En direct de New York, c’est… un risque d’entreprise avec le pouvoir de faire bouger le marché.

Ce week-end, Elon Musk, PDG de Tesla, animera “Saturday Night Live”, qui, au cas où le nom ne serait pas assez clair, sera diffusé en direct. Cela signifie que NBC s’appuie sur Musk pour filtrer ses pensées en temps réel, malgré peu de preuves, historiquement, qu’il est contenu dans à peu près tout ce qu’il veut dire, même lorsqu’il est examiné de près par les régulateurs fédéraux.

Wall Street parie déjà que Musk saisira l’opportunité de jouer à un petit jeu de trading.

Le dogecoin de crypto-monnaie, l’un des jeux de marché préférés de Musk, a bondi en prévision de son apparition sur SNL. Et les actions de Tesla, qui sont tombées en territoire baissier après avoir atteint des sommets historiques en janvier, ont augmenté de 1,5% vendredi.

Dogecoin se négociait autour de 65 cents vendredi, juste en dessous de son sommet historique de 69 cents. La monnaie numérique sur le thème du shiba inu, qui a commencé comme une blague, a augmenté de plus de 12000% depuis janvier, en grande partie grâce aux tweets de Musk. Quelques mots de Musk sur Twitter, où il compte plus de 53 millions d’abonnés, ont propulsé la crypto-monnaie à 100%.

“Musk aura sans aucun doute un croquis de crypto-monnaie qui deviendra probablement viral pendant des jours et motivera davantage son armée de partisans à essayer de pousser le dogecoin sur la lune”, a écrit Ed Moya, analyste principal du marché de la société de trading en ligne Oanda.

La semaine dernière, Musk s’est qualifié de “dogefather” dans un court tweet faisant la promotion de son apparition sur SNL. La devise a grimpé de plus de 30%.

Jusqu’à présent, Musk tweete et dit presque tout ce qu’il veut, y compris son scepticisme à l’égard du covid-19 et des menaces contre les travailleurs qui envisagent de se syndiquer, sans répercussions graves. Il a réglé avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des accusations de fraude sur les valeurs mobilières en 2018 en payant une amende, et fait actuellement appel d’une décision de mars du Conseil national des relations du travail qui a ordonné à Tesla de supprimer un tweet d’il y a trois ans qui décourageait la syndicalisation.

Il est célèbre pour avoir fumé de la marijuana et joué avec une épée de samouraï sur le podcast de Joe Rogan en 2018, ce qui a bouleversé les actionnaires et conduit au départ de deux dirigeants de haut niveau. La NASA, qui avait embauché SpaceX de Musk pour faire voler les astronautes à la Station spatiale internationale, a ordonné un examen de sécurité de la société au milieu des inquiétudes concernant le comportement de Musk, selon plusieurs rapports de presse.

Mais la performance de l’action de Tesla en 2020 a été si forte, avec une hausse de plus de 700%, que peu d’investisseurs, voire aucun, semblent préoccupés par sa tendance à un comportement erratique.

Même ainsi, plusieurs membres de la distribution de SNL ont exprimé publiquement leur inquiétude à propos de donner à Musk une plate-forme encore plus grande en tant qu’hôte de l’émission.

Musk, le “technocrate” autoproclamé de Tesla, est souvent décrit comme un visionnaire excentrique ou, tout aussi souvent, comme un homme d’affaires imprudent atteint du syndrome de Peter Pan et un penchant pour traîner ses rivaux. Dans tous les cas, c’est fondamentalement imprévisible.

Il l’a dit le mieux lui-même dans une vidéo promotionnelle publiée par SNL jeudi. “Je suis un joker, donc tu ne sais pas ce que je vais faire.”