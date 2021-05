La participation promise des promoteurs tombe à 1,64% au quatrième trimestre; valeur des actions nanties à Rs 1,6 lakh cr

Il y a eu une baisse généralisée des avoirs promis par les promoteurs dans presque toutes les sociétés Nifty 50, à l’exception de l’IndusInd Bank.

Les efforts de India Inc pour réduire la dette ont probablement donné des résultats visibles, avec une baisse généralisée des participations promises par les promoteurs dans presque toutes les sociétés Nifty 50 au cours du trimestre de janvier à mars. De plus, aucune société BSE 500 n’a plus de 90% de la participation de son promoteur promis, a déclaré la société de courtage Kotak Institutional Equities dans un récent rapport. Les entreprises indiennes ont travaillé à l’amélioration des bilans et à la réduction de la dette au cours de la dernière année alors que le coût des fonds atteignait des niveaux historiquement bas.

Les promoteurs de Suzlon Energy, Future Consumer et Max Financial Services détiennent les engagements les plus élevés. Parmi les 50 entreprises de Nifty, seule IndusInd Bank n’a pas constaté de baisse de la participation des promoteurs promis, selon le rapport. Un engagement élevé du promoteur n’indique pas qu’une entreprise subit des difficultés financières.

Baisse des promesses de participation des promoteurs dans BSE 500 en janvier-mars:

* Engagement de maintien à 1,64% en janvier-mars contre 2,09% en octobre-décembre

* Valeur des participations promises par le promoteur Rs 1,6 crore lakh, environ 0,81% de la capitalisation boursière totale de l’indice BSE 500

* Entreprise zéro avec plus de 90% de la participation du promoteur engagée, contre cinq au trimestre précédent

* Trois sociétés avec 75 à 90% de la participation du promoteur promises, contre sept au trimestre précédent

* Les promoteurs de 85 des 500 entreprises de l’ESB ont promis une partie de leurs participations.

Principales entreprises avec des promesses de promoteur:

* Suzlon Energy – 88,5% de l’actionnariat total du promoteur

* Consommateur futur – 88,4%

* Max Financier – 84,5%

En termes de valeur…

* Hindustan Zinc – Rs 17,100 crore

* Ports Adani et SEZ – Rs 14 500 crore

* Peintures asiatiques – Rs 12,100 crore

Plus forte baisse des avoirs promis des promoteurs

* Ports d’Adani: de 38,2% à 16%

* Crompton Greaves: de 65,6% à 18,3%

* Adani Transmission, Laurus Labs, Future Retail, JSW Energy et Adani Enterprises sont quelques-unes des autres entreprises où les promesses de dons des promoteurs ont été considérablement réduites.

IndusInd Bank lève les promesses des promoteurs

IndusInd Bank n’avait aucun engagement de promoteur à la fin de décembre 2020, mais à la fin du mois de mars, les engagements de financement représentaient 36,4% de l’actionnariat du promoteur. Aurobindo Pharma, Aster DM Healthcare, Wockhardt, Ashok Leyland et Deepak Fertilizers ont tous vu une augmentation des promesses de participation des promoteurs.

