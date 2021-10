La partie 2 est officiellement en cours et voici quand elle sera publiée

De tous les films que WarnerMedia a sortis cette année, aucun n’est plus important que Dune. Non seulement l’adaptation par Denis Villeneuve du roman de science-fiction de Frank Herbert est un projet incroyablement coûteux, mais c’est aussi la première entrée dans ce qui pourrait être une énorme franchise de films. En tant que tel, il était quelque peu déconcertant qu’une suite n’ait pas été éclairée avant la sortie du film. Mais maintenant, quelques jours seulement après les débuts du film sur HBO Max et dans les salles, Legendary a confirmé Dune: Part Two.

Dune: la deuxième partie sort en salles en 2023

« Je viens de recevoir des nouvelles de Legendary que nous allons officiellement de l’avant avec Dune: Part Two », a déclaré mardi le réalisateur de Dune: Part One, Denis Villenevue, dans un communiqué. « C’était un de mes rêves d’adapter Frank Herbert’s Dune, et je dois remercier les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros. d’avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le commencement. »

Dès le début, Villenevue a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas raconter l’histoire de Dune en un seul film. WarnerMedia et Legendary le savaient, mais ne s’engageraient pas dans plusieurs films dès le départ. Il est maintenant clair que Legendary – le studio derrière le film – est satisfait des premiers retours :

Ce n’est que le commencement… Merci à ceux qui ont vécu @dunemovie jusqu’à présent, et à ceux qui y vont dans les jours et semaines à venir. Nous sommes ravis de continuer le voyage! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A – Légendaire (@Legendary) 26 octobre 2021

« Denis Villeneuve a conçu un film à la fois visuellement extraordinaire et émouvant, comme en témoigne son succès mondial à la fois critique et au box-office », a déclaré Toby Emmerich, président de Warner Bros. Picture Group dans un communiqué confirmant la nouvelle. « Nous sommes ravis de continuer ce voyage avec Denis, ses acteurs et son équipe, ainsi que nos partenaires de Legendary, et nous avons hâte de présenter le prochain chapitre de cette épopée en salles en octobre 2023. »

Dune : La deuxième partie semblait inévitable, mais la pandémie a rendu l’ensemble de l’industrie beaucoup plus imprévisible. Mais contrairement à de nombreuses autres sorties en 2021, Dune a rencontré le succès au box-office. Selon Box Office Mojo, Dune a déjà gagné plus de 220 millions de dollars dans le monde. Encore un gros week-end et Dune sera l’un des films les plus rentables de l’année. Légendaire en avait assez vu.

La vraie nouvelle ici est la date de sortie provisoire de Dune: Part Two. Quiconque a regardé Dune peut vous dire que le film laisse aux téléspectateurs plus que quelques fils lâches. Plus tôt une suite peut arriver en salles, mieux ce sera pour le studio et les fans. Deux ans est une longue attente, mais Disney a suivi le même schéma avec la trilogie de la suite de Star Wars. La grande question est maintenant de savoir si la deuxième partie sera la dernière entrée ou si Villeneuve a suffisamment d’histoires pour transformer Dune en une trilogie.